https://sputnik-georgia.ru/20240114/krovavoe-dtp-na-zapade-gruzii---dvoe-chelovek-pogibli-285633813.html

Кровавое ДТП на западе Грузии – двое человек погибли

Кровавое ДТП на западе Грузии – двое человек погибли

Водитель автомобиля, двигавшегося на большой скорости, не смог справиться с управлением 14.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-14T14:48+0400

2024-01-14T14:48+0400

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Два человека погибли и трое серьезно пострадали в результате ДТП в селе Котианети Сенакского района (регион Самегрело - Земо Сванети), сообщает телекомпания "Рустави 2". По имеющейся информации, водитель автомобиля, двигавшегося на большой скорости, не смог справиться с управлением. Машина вылетела за пределы проезжей части, врезалась в дерево, а затем перевернулась. Как сообщили в МВД, дело расследуется по статье "Нарушение правил движения или эксплуатации транспорта". Что касается пострадавших, то их доставили в клиники. По словам врачей, их состояние тяжелое.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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