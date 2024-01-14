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Кровавое ДТП на западе Грузии – двое человек погибли
Кровавое ДТП на западе Грузии – двое человек погибли
Водитель автомобиля, двигавшегося на большой скорости, не смог справиться с управлением 14.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-14T14:48+0400
2024-01-14T14:48+0400
2024-01-14T14:56+0400
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Два человека погибли и трое серьезно пострадали в результате ДТП в селе Котианети Сенакского района (регион Самегрело - Земо Сванети), сообщает телекомпания "Рустави 2". По имеющейся информации, водитель автомобиля, двигавшегося на большой скорости, не смог справиться с управлением. Машина вылетела за пределы проезжей части, врезалась в дерево, а затем перевернулась. Как сообщили в МВД, дело расследуется по статье "Нарушение правил движения или эксплуатации транспорта". Что касается пострадавших, то их доставили в клиники. По словам врачей, их состояние тяжелое.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, дтп
грузия, новости, происшествия, дтп
Кровавое ДТП на западе Грузии – двое человек погибли
14:48 14.01.2024 (обновлено: 14:56 14.01.2024)
Водитель автомобиля, двигавшегося на большой скорости, не смог справиться с управлением
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Два человека погибли и трое серьезно пострадали в результате ДТП в селе Котианети Сенакского района (регион Самегрело - Земо Сванети), сообщает телекомпания "Рустави 2".
По имеющейся информации, водитель автомобиля, двигавшегося на большой скорости, не смог справиться с управлением. Машина вылетела за пределы проезжей части, врезалась в дерево, а затем перевернулась.
Как сообщили в МВД, дело расследуется по статье "Нарушение правил движения или эксплуатации транспорта".
Что касается пострадавших, то их доставили в клиники. По словам врачей, их состояние тяжелое.