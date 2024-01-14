https://sputnik-georgia.ru/20240114/simvol-svobody---premer-gruzii-pozdravil-naselenie-s-dnem-gosudarstvennogo-flaga-285633489.html
Символ свободы - премьер Грузии поздравил население с Днем государственного флага
Символ свободы - премьер Грузии поздравил население с Днем государственного флага
Нынешний государственный флаг Грузии – белое полотнище с пятью красными крестами, был утвержден 14 января 2004 года после "революции роз" 14.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-14T13:51+0400
2024-01-14T13:51+0400
2024-01-14T13:51+0400
грузия
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общество
ираклий гарибашвили
день государственного флага
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Зримое воплощение грузинского духа, национальной идентичности, свободы - премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил граждан с Днем государственного флага. Нынешний государственный флаг Грузии – белое полотнище с пятью красными крестами, был утвержден 14 января 2004 года после "революции роз". Праздник был утвержден в 2012 году. Государственный совет геральдики ежегодно призывает граждан 14 января вывешивать грузинский флаг на балконах и окнах своих домов. Как отметил премьер, флаг хранит великую историю и направляет непоколебимую волю граждан Грузии к одной цели - защитить и укрепить свободу. Это символ единства всех нас – у нас одна Родина и одно будущее, сказал премьер. Отдельно глава правительства поздравил грузинских солдат, защищающих сегодня мир и единство, а также всех кто своей повседневной работой служит укреплению Грузии. День государственного флага отмечают в Грузии >>"Желаю мира, единства и дальнейшего прогресса нашей Родине", - заявил премьер. Прежний государственный флаг Грузии, который также принято называть флагом Первой Грузинской республики (1918-1921 гг.), был утвержден в качестве государственного символа 14 ноября 1990 года и являлся таковым 13 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, день государственного флага
грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, день государственного флага
Символ свободы - премьер Грузии поздравил население с Днем государственного флага
Нынешний государственный флаг Грузии – белое полотнище с пятью красными крестами, был утвержден 14 января 2004 года после "революции роз"
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Зримое воплощение грузинского духа, национальной идентичности, свободы - премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил граждан с Днем государственного флага.
Нынешний государственный флаг Грузии – белое полотнище с пятью красными крестами, был утвержден 14 января 2004 года после "революции роз". Праздник был утвержден в 2012 году. Государственный совет геральдики ежегодно призывает граждан 14 января вывешивать грузинский флаг на балконах и окнах своих домов.
"Поздравляю всех граждан нашей страны с днем важнейшего национального символа - государственного флага, государственный флаг является наиболее зримым воплощением грузинского духа, национальной идентичности, нашей свободы и независимости", - говорится в поздравлении премьера.
Как отметил премьер, флаг хранит великую историю и направляет непоколебимую волю граждан Грузии к одной цели - защитить и укрепить свободу.
Это символ единства всех нас – у нас одна Родина и одно будущее, сказал премьер.
Отдельно глава правительства поздравил грузинских солдат, защищающих сегодня мир и единство, а также всех кто своей повседневной работой служит укреплению Грузии.
"Желаю мира, единства и дальнейшего прогресса нашей Родине", - заявил премьер.
Прежний государственный флаг Грузии, который также принято называть флагом Первой Грузинской республики (1918-1921 гг.), был утвержден в качестве государственного символа 14 ноября 1990 года и являлся таковым 13 лет.