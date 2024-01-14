Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240114/skolko-deneg-nabrosali-turisty-v-rimskiy-fontan-trevi--285634862.html
Сколько денег набросали туристы в римский фонтан Треви
Сколько денег набросали туристы в римский фонтан Треви
Сотрудники римской энергокомпании Acea собирают монеты в фонтане несколько раз в неделю, в зависимости от числа туристов 14.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-14T16:51+0400
2024-01-14T16:51+0400
в мире
новости
общество
рим
италия
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23558/72/235587234_0:213:3076:1943_1920x0_80_0_0_e9228e2ce35f0ed758f241dbb52ff909.jpg
ТБИЛИСИ, 14 янв – Sputnik. Традиция бросить монетку в фонтан Треви в память о путешествии в Рим принесла за минувший год рекордную сумму, эквивалентную 1,6 млн евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на благотворительную организацию Caritas, которая распоряжается собранными средствами.По его словам, сотрудники римской энергокомпании Acea, которая занимается в том числе водоснабжением города, собирают монеты в фонтане несколько раз в неделю, в зависимости от числа туристов: в период их наибольшего наплыва Треви "пылесосят" почти каждый день. После сбора монеты запечатывают в мешки и отправляют на сортировку и конвертацию, а затем они поступают в CaritasПолтора миллиона евро монетами со всего мира весят 33 тонны, а годовой "доход" фонтана Треви в пересчете превышает прибыль среднего римского музея: так, например, Национальный римский музей за год зарабатывает чуть более миллиона евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
рим
италия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23558/72/235587234_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_79c9f8e585a9bb4d7059ea7be452fc57.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, новости, общество, рим, италия, туризм
в мире, новости, общество, рим, италия, туризм

Сколько денег набросали туристы в римский фонтан Треви

16:51 14.01.2024
© photo: Sputnik / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкФонтан Треви в Риме
Фонтан Треви в Риме - Sputnik Грузия, 1920, 14.01.2024
© photo: Sputnik / Игорь Михалев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Сотрудники римской энергокомпании Acea собирают монеты в фонтане несколько раз в неделю, в зависимости от числа туристов
ТБИЛИСИ, 14 янв – Sputnik. Традиция бросить монетку в фонтан Треви в память о путешествии в Рим принесла за минувший год рекордную сумму, эквивалентную 1,6 млн евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на благотворительную организацию Caritas, которая распоряжается собранными средствами.

"Нам еще предстоит подсчитать точную сумму, обменяв монеты различных валют на евро. Речь идет о рекордной сумме в районе 1,6 миллиона евро. В 2022 году мы собрали 1 миллион 430 тысяч", – заявил представитель Caritas.

По его словам, сотрудники римской энергокомпании Acea, которая занимается в том числе водоснабжением города, собирают монеты в фонтане несколько раз в неделю, в зависимости от числа туристов: в период их наибольшего наплыва Треви "пылесосят" почти каждый день. После сбора монеты запечатывают в мешки и отправляют на сортировку и конвертацию, а затем они поступают в Caritas
Полтора миллиона евро монетами со всего мира весят 33 тонны, а годовой "доход" фонтана Треви в пересчете превышает прибыль среднего римского музея: так, например, Национальный римский музей за год зарабатывает чуть более миллиона евро.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0