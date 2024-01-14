https://sputnik-georgia.ru/20240114/skolko-deneg-nabrosali-turisty-v-rimskiy-fontan-trevi--285634862.html
Сколько денег набросали туристы в римский фонтан Треви
Сколько денег набросали туристы в римский фонтан Треви
Сотрудники римской энергокомпании Acea собирают монеты в фонтане несколько раз в неделю, в зависимости от числа туристов 14.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-14T16:51+0400
2024-01-14T16:51+0400
2024-01-14T16:51+0400
в мире
новости
общество
рим
италия
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23558/72/235587234_0:213:3076:1943_1920x0_80_0_0_e9228e2ce35f0ed758f241dbb52ff909.jpg
ТБИЛИСИ, 14 янв – Sputnik. Традиция бросить монетку в фонтан Треви в память о путешествии в Рим принесла за минувший год рекордную сумму, эквивалентную 1,6 млн евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на благотворительную организацию Caritas, которая распоряжается собранными средствами.По его словам, сотрудники римской энергокомпании Acea, которая занимается в том числе водоснабжением города, собирают монеты в фонтане несколько раз в неделю, в зависимости от числа туристов: в период их наибольшего наплыва Треви "пылесосят" почти каждый день. После сбора монеты запечатывают в мешки и отправляют на сортировку и конвертацию, а затем они поступают в CaritasПолтора миллиона евро монетами со всего мира весят 33 тонны, а годовой "доход" фонтана Треви в пересчете превышает прибыль среднего римского музея: так, например, Национальный римский музей за год зарабатывает чуть более миллиона евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
рим
италия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23558/72/235587234_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_79c9f8e585a9bb4d7059ea7be452fc57.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, общество, рим, италия, туризм
в мире, новости, общество, рим, италия, туризм
Сколько денег набросали туристы в римский фонтан Треви
Сотрудники римской энергокомпании Acea собирают монеты в фонтане несколько раз в неделю, в зависимости от числа туристов
ТБИЛИСИ, 14 янв – Sputnik.
Традиция бросить монетку в фонтан Треви в память о путешествии в Рим принесла за минувший год рекордную сумму, эквивалентную 1,6 млн евро. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на благотворительную организацию Caritas, которая распоряжается собранными средствами.
"Нам еще предстоит подсчитать точную сумму, обменяв монеты различных валют на евро. Речь идет о рекордной сумме в районе 1,6 миллиона евро. В 2022 году мы собрали 1 миллион 430 тысяч", – заявил представитель Caritas.
По его словам, сотрудники римской энергокомпании Acea, которая занимается в том числе водоснабжением города, собирают монеты в фонтане несколько раз в неделю, в зависимости от числа туристов: в период их наибольшего наплыва Треви "пылесосят" почти каждый день. После сбора монеты запечатывают в мешки и отправляют на сортировку и конвертацию, а затем они поступают в Caritas
Полтора миллиона евро монетами со всего мира весят 33 тонны, а годовой "доход" фонтана Треви в пересчете превышает прибыль среднего римского музея: так, например, Национальный римский музей за год зарабатывает чуть более миллиона евро.