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Сколько денег набросали туристы в римский фонтан Треви

Сколько денег набросали туристы в римский фонтан Треви

Сотрудники римской энергокомпании Acea собирают монеты в фонтане несколько раз в неделю, в зависимости от числа туристов 14.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-14T16:51+0400

2024-01-14T16:51+0400

2024-01-14T16:51+0400

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ТБИЛИСИ, 14 янв – Sputnik. Традиция бросить монетку в фонтан Треви в память о путешествии в Рим принесла за минувший год рекордную сумму, эквивалентную 1,6 млн евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на благотворительную организацию Caritas, которая распоряжается собранными средствами.По его словам, сотрудники римской энергокомпании Acea, которая занимается в том числе водоснабжением города, собирают монеты в фонтане несколько раз в неделю, в зависимости от числа туристов: в период их наибольшего наплыва Треви "пылесосят" почти каждый день. После сбора монеты запечатывают в мешки и отправляют на сортировку и конвертацию, а затем они поступают в CaritasПолтора миллиона евро монетами со всего мира весят 33 тонны, а годовой "доход" фонтана Треви в пересчете превышает прибыль среднего римского музея: так, например, Национальный римский музей за год зарабатывает чуть более миллиона евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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