https://sputnik-georgia.ru/20240114/spiker-parlamenta-gruzii-pozdravil-naselenie-so-starym-novym-godom-i-kalandoy-285630911.html
Спикер парламента Грузии поздравил население со Старым Новым годом и "Каландой"
Спикер парламента Грузии поздравил население со Старым Новым годом и "Каландой"
Старый Новый год – один из уникальных праздников, который отмечают в ночь с 13 на 14 января во многих странах 14.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-14T09:51+0400
2024-01-14T09:51+0400
2024-01-14T10:22+0400
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Праздник души, любви и преданности Родине – так спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили поздравил население со Старым Новым годом и Каладной. Старый Новый год – один из уникальных праздников, который отмечают в ночь с 13 на 14 января во многих странах. Этот праздничный день возник в результате смены летоисчисления. Традиция отмечать Старый Новый год связана с расхождением двух календарей: юлианского (старого стиля) и григорианского (нового стиля). Празднование Нового года по старому стилю отличается особыми ритуалами в Гурии, на Западе Грузии, где его называют Каланда. Слово "каланда" по-гречески обозначает песни, которые поют между Рождеством и Крещением. Спикер парламента опубликовал на своей странице в соцсети видео танцоров старого поколения ансамбля "Батуми", в танце которых, по его словам, как и в празднике Старого Нового года связаны прошлое, настоящее и будущее. "Прошлое, настоящее и будущее – все объединяется в их движении, их глазах и выкриках, ибо бессмертно то, что составляет их мир и их отношение к миру", – написал Папуашвили. С этим душевным стремлением старое превращается в вечное, с этой надеждой приходит к нам Каланда каждый Старый Новый год и так будет вечно, написал Папуашвили в конце своего поздравления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, шалва папуашвили, гурия, старый новый год
Спикер парламента Грузии поздравил население со Старым Новым годом и "Каландой"
09:51 14.01.2024 (обновлено: 10:22 14.01.2024)
Старый Новый год – один из уникальных праздников, который отмечают в ночь с 13 на 14 января во многих странах
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Праздник души, любви и преданности Родине – так спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили поздравил население со Старым Новым годом и Каладной.
Старый Новый год – один из уникальных праздников, который отмечают в ночь с 13 на 14 января во многих странах. Этот праздничный день возник в результате смены летоисчисления. Традиция отмечать Старый Новый год связана с расхождением двух календарей: юлианского (старого стиля) и григорианского (нового стиля). Празднование Нового года по старому стилю отличается особыми ритуалами в Гурии, на Западе Грузии, где его называют Каланда. Слово "каланда" по-гречески обозначает песни, которые поют между Рождеством и Крещением.
"Праздник души, любви к ближнему, преданности Родине, вечных Тариэлов и Автандилов (прим. главные герои поэмы Шоты Руставели "Витязь в тигровой шкуре"), вечности разлившейся в танце", – написал в своем поздравлении Папуашвили.
Спикер парламента опубликовал на своей странице в соцсети видео танцоров старого поколения ансамбля "Батуми", в танце которых, по его словам, как и в празднике Старого Нового года связаны прошлое, настоящее и будущее.
"Прошлое, настоящее и будущее – все объединяется в их движении, их глазах и выкриках, ибо бессмертно то, что составляет их мир и их отношение к миру", – написал Папуашвили.
С этим душевным стремлением старое превращается в вечное, с этой надеждой приходит к нам Каланда каждый Старый Новый год и так будет вечно, написал Папуашвили в конце своего поздравления.