https://sputnik-georgia.ru/20240114/spiker-parlamenta-gruzii-pozdravil-naselenie-so-starym-novym-godom-i-kalandoy-285630911.html

Спикер парламента Грузии поздравил население со Старым Новым годом и "Каландой"

Спикер парламента Грузии поздравил население со Старым Новым годом и "Каландой"

Старый Новый год – один из уникальных праздников, который отмечают в ночь с 13 на 14 января во многих странах 14.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-14T09:51+0400

2024-01-14T09:51+0400

2024-01-14T10:22+0400

грузия

новости

общество

шалва папуашвили

гурия

старый новый год

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/16/285164272_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_9dae75b97eb0d8020d0e6777a0d4aaf4.jpg

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Праздник души, любви и преданности Родине – так спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили поздравил население со Старым Новым годом и Каладной. Старый Новый год – один из уникальных праздников, который отмечают в ночь с 13 на 14 января во многих странах. Этот праздничный день возник в результате смены летоисчисления. Традиция отмечать Старый Новый год связана с расхождением двух календарей: юлианского (старого стиля) и григорианского (нового стиля). Празднование Нового года по старому стилю отличается особыми ритуалами в Гурии, на Западе Грузии, где его называют Каланда. Слово "каланда" по-гречески обозначает песни, которые поют между Рождеством и Крещением. Спикер парламента опубликовал на своей странице в соцсети видео танцоров старого поколения ансамбля "Батуми", в танце которых, по его словам, как и в празднике Старого Нового года связаны прошлое, настоящее и будущее. "Прошлое, настоящее и будущее – все объединяется в их движении, их глазах и выкриках, ибо бессмертно то, что составляет их мир и их отношение к миру", – написал Папуашвили. С этим душевным стремлением старое превращается в вечное, с этой надеждой приходит к нам Каланда каждый Старый Новый год и так будет вечно, написал Папуашвили в конце своего поздравления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

гурия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, шалва папуашвили, гурия, старый новый год