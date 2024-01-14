https://sputnik-georgia.ru/20240114/strashnuyu-pandemiyu-bolezni-x-obsudyat-na-forume-v-davose-285632956.html

Страшную пандемию "болезни X" обсудят на форуме в Давосе

Страшную пандемию "болезни X" обсудят на форуме в Давосе

Учитывая стремительно растущую устойчивость бактерий к антибиотикам, не исключено, что следующей "болезнью Х" окажется бактериальная инфекция, в том числе уже... 14.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-14T12:31+0400

2024-01-14T12:31+0400

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который будет проходить в швейцарском городе Давосе с 15 по 19 января 2024 года, планируется обсудить "болезнь X", способную по количеству смертей в 20 раз превзойти пандемию коронавируса, об этом говорится на сайте организации.Обсуждение состоится 17 января в 11:30-12:15 по местному времени (13:30-14:15 мск). В нем примут участие глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреиесус, глава минздрава Бразилии и другие специалисты в области здравоохранения.В 2020 году в ВОЗ заявили, что первым "патогеном Х" с полным основанием следует признать коронавирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию COVID-19. При этом велика вероятность, что за ним последуют другие. Среди способствующих этому факторов ученые называют усиление изменений в окружающей среде и разработки биологического оружия.Учитывая стремительно растущую устойчивость бактерий к антибиотикам, не исключено, что следующей "болезнью Х" окажется бактериальная инфекция, в том числе уже известная.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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