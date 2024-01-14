https://sputnik-georgia.ru/20240114/tbilisskiy-teatr-opery-i-baleta-pokazhet-lebedinoe-ozero-v-italii-i-germanii-285628871.html

Тбилисский театр оперы и балета покажет "Лебединое озеро" в Италии и Германии

Тбилисский театр оперы и балета покажет "Лебединое озеро" в Италии и Германии

С начала марта труппа выступит перед грузинской публикой в Тбилиси 14.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-14T13:12+0400

2024-01-14T13:12+0400

2024-01-14T13:12+0400

культура

грузия

новости

германия

италия

захарий палиашвили

тбилисский театр оперы и балета

нино рамишвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0c/263551268_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_2f9216132e48cf312363dcdf82efbc79.jpg

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Труппа Тбилисского государственного театра оперы и балета им. Закария Палиашвили отправится на гастроли с 22 января по 14 февраля в Италию и Германию, где представит постановку "Лебединое озеро".Первое выступление состоится в городе Катания в Театре Массимо Беллини (Teatro Massimo Bellini).До 28 января в Катании "Лебединое озеро" будет представлено семь раз, после этого труппа грузинских артистов отправится в другие города Италии:1 февраля – Teatro Comunale di Modena,4 февраля – Teatri di Piacenza,6 февраля – Teatro Regio Parma.А 9-10 февраля труппа переедет в немецкий город Людвигсбург, где спектакль "Лебединое озеро" будет дважды показан в Forum am Schlosspark.Последнее гастрольное выступление состоится в итальянском городе Виченца 13 февраля в Teatro Comunale Citta di Vicenza. Уже 14 февраля труппа вернется в Тбилиси и с начала марта выступит перед грузинской публикой.Тбилисский театр оперы и балета крупнейший в Грузии, был основан 12 апреля 1851 года. А в 1874 году там произошел пожар, полностью уничтоживший здание. Театр возобновил работу лишь в 1896 году в новом здании. Сезон открылся постановкой оперы Глинки "Иван Сусанин".В 1937 году театру присвоили имя известного грузинского композитора Захария Палиашвили. В том же году театр был награжден орденом Ленина.В балетной труппе театра начинали свою творческую деятельность и основатели Ансамбля народного танца Грузии, будущие народные артисты СССР Нино Рамишвили и Илья Сухишвили.В 2010 году началась масштабная реставрация и ремонт здания театра, которые длились шесть лет. Процессом руководил архитектор Лери Медзмариашвили. Реставрация обошлась почти в 40 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

германия

италия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

культура, грузия, новости, германия, италия, захарий палиашвили, тбилисский театр оперы и балета, нино рамишвили