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Улицы Тбилиси активно посыпают технической солью
Улицы Тбилиси активно посыпают технической солью
В случае затруднения дорожного движения из-за снега граждане могут позвонить на горячую линию "Тбилсервис групп" 14.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-14T17:43+0400
2024-01-14T17:43+0400
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Всю ночь сотрудники муниципальной компании "Тбилсервис групп" из-за осадков посыпали улицы Тбилиси технической солью, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси. Существенных задержек на дорогах столицы не было. Технической солью обработали такие населенные пункты и улицы, как Цкнети, Бетания, Окрокана, Цавкиси, Шиндиси, Табахмела, Коджори, Кикети, подъем Махата и прилегающую территорию, территория вокруг кладбища Кукия, Вазисубани, Варкетили, Земо Поничала, Кахетинское шоссе, поселение Диди Лило. В случае затруднения дорожного движения из-за снега граждане могут позвонить на горячую линию "Тбилсервис групп" — 2 61 90 50 или на горячую линию мэрии Тбилиси — 2 72 22 22.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилсервис групп, тбилиси, снег
грузия, новости, общество, тбилсервис групп, тбилиси, снег
Улицы Тбилиси активно посыпают технической солью
17:43 14.01.2024 (обновлено: 18:28 14.01.2024)
В случае затруднения дорожного движения из-за снега граждане могут позвонить на горячую линию "Тбилсервис групп"
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Всю ночь сотрудники муниципальной компании "Тбилсервис групп" из-за осадков посыпали улицы Тбилиси технической солью, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.
Существенных задержек на дорогах столицы не было.
Технической солью обработали такие населенные пункты и улицы, как Цкнети, Бетания, Окрокана, Цавкиси, Шиндиси, Табахмела, Коджори, Кикети, подъем Махата и прилегающую территорию, территория вокруг кладбища Кукия, Вазисубани, Варкетили, Земо Поничала, Кахетинское шоссе, поселение Диди Лило.
В случае затруднения дорожного движения из-за снега граждане могут позвонить на горячую линию "Тбилсервис групп" — 2 61 90 50 или на горячую линию мэрии Тбилиси — 2 72 22 22.