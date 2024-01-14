https://sputnik-georgia.ru/20240114/vremya-ch-problemy-zapada-s-pvo-moschneyshiy-raketnyy-udar-po-ukraine-i-aviabomba-drel-285631961.html

Время Ч: проблемы Запада с ПВО, мощнейший ракетный удар по Украине и авиабомба "Дрель"

Время Ч: проблемы Запада с ПВО, мощнейший ракетный удар по Украине и авиабомба "Дрель"

Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" с Александром Хроленко 14.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-14T09:59+0400

2024-01-14T09:59+0400

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Почему американцы отстали от России в сфере противовоздушной обороны? Какая помощь Запада оказалась самой полезной для ВСУ? Почему Украина врет в своих сводках по итогам российских ракетных ударов? Чем новая авиабомба "Дрель" будет полезна российской армии? На все эти вопросы в новом выпуске программы "Время Ч" отвечает военный эксперт Александр Хроленко.

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