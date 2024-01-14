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Время Ч: проблемы Запада с ПВО, мощнейший ракетный удар по Украине и авиабомба "Дрель"
Время Ч: проблемы Запада с ПВО, мощнейший ракетный удар по Украине и авиабомба "Дрель"
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" с Александром Хроленко 14.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-14T09:59+0400
2024-01-14T09:59+0400
2024-01-14T10:59+0400
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Почему американцы отстали от России в сфере противовоздушной обороны? Какая помощь Запада оказалась самой полезной для ВСУ? Почему Украина врет в своих сводках по итогам российских ракетных ударов? Чем новая авиабомба "Дрель" будет полезна российской армии? На все эти вопросы в новом выпуске программы "Время Ч" отвечает военный эксперт Александр Хроленко.
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мультимедиа, видео, украина, в мире, аналитика, россия, видео
мультимедиа, видео, украина, в мире, аналитика, россия, видео
Время Ч: проблемы Запада с ПВО, мощнейший ракетный удар по Украине и авиабомба "Дрель"
09:59 14.01.2024 (обновлено: 10:59 14.01.2024)
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" с Александром Хроленко
Почему американцы отстали от России в сфере противовоздушной обороны? Какая помощь Запада оказалась самой полезной для ВСУ?
Почему Украина врет в своих сводках по итогам российских ракетных ударов? Чем новая авиабомба "Дрель" будет полезна российской армии?
На все эти вопросы в новом выпуске программы "Время Ч" отвечает военный эксперт Александр Хроленко.