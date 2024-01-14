https://sputnik-georgia.ru/20240114/zhestokoe-obraschenie-s-sobakoy--na-vostoke-gruzii-zaderzhan-pensioner-285635999.html

Жестокое обращение с собакой – на востоке Грузии задержан пенсионер

Жестокое обращение с собакой – на востоке Грузии задержан пенсионер

Мужчина утверждает, что не стрелял целенаправленно в животное, а хотел лишь его напугать 14.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-14T19:11+0400

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. МВД Грузии задержало 65-летнего жителя Гори (регион Шида Картли) по обвинению в жестоком обращении с собакой , сообщает телекомпания "Рустави 2". Инцидент произошел несколько дней назад в Гори. Собака была доставлена в ветклинику с проникающим ранением шеи. По словам адвоката задержанного Тамар Тедиашвили, ее клиент сожалеет в связи с произошедшим. Мужчина утверждает, что не стрелял целенаправленно в животное, а хотел лишь его напугать. Следствие ведется по статье "Жестокое обращение с животными". Официальное обвинение задержанному пока не предъявлено.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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