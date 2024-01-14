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Жестокое обращение с собакой – на востоке Грузии задержан пенсионер
Жестокое обращение с собакой – на востоке Грузии задержан пенсионер
Мужчина утверждает, что не стрелял целенаправленно в животное, а хотел лишь его напугать 14.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-14T19:11+0400
2024-01-14T19:11+0400
2024-01-14T19:11+0400
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. МВД Грузии задержало 65-летнего жителя Гори (регион Шида Картли) по обвинению в жестоком обращении с собакой , сообщает телекомпания "Рустави 2". Инцидент произошел несколько дней назад в Гори. Собака была доставлена в ветклинику с проникающим ранением шеи. По словам адвоката задержанного Тамар Тедиашвили, ее клиент сожалеет в связи с произошедшим. Мужчина утверждает, что не стрелял целенаправленно в животное, а хотел лишь его напугать. Следствие ведется по статье "Жестокое обращение с животными". Официальное обвинение задержанному пока не предъявлено.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, гори, животные
Жестокое обращение с собакой – на востоке Грузии задержан пенсионер
Мужчина утверждает, что не стрелял целенаправленно в животное, а хотел лишь его напугать
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. МВД Грузии задержало 65-летнего жителя Гори (регион Шида Картли) по обвинению в жестоком обращении с собакой , сообщает телекомпания "Рустави 2".
Инцидент произошел несколько дней назад в Гори. Собака была доставлена в ветклинику с проникающим ранением шеи.
По словам адвоката задержанного Тамар Тедиашвили, ее клиент сожалеет в связи с произошедшим. Мужчина утверждает, что не стрелял целенаправленно в животное, а хотел лишь его напугать.
Следствие ведется по статье "Жестокое обращение с животными". Официальное обвинение задержанному пока не предъявлено.