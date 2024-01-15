https://sputnik-georgia.ru/20240115/285653434.html

Выборы на Тайване выиграл Пекин

Выборы на Тайване выиграл Пекин

Читатели возразят — как же так? Ведь на президентских выборах победил откровенно проамериканский кандидат от Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ 15.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-15T19:18+0400

2024-01-15T19:18+0400

2024-01-15T19:18+0400

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Однако "не все так однозначно", пишет колумнист РИА Новости.Во-первых, будем честны — никаких антиамериканских кандидатов на Тайване даже близко не подпустят к официальной политике. Оба кандидата, боровшихся с Лай Циндэ, не рискуют поднимать голос против вашингтонского диктата. Разве что оба — в разной мере — высказываются еще и за развитие отношений с Пекином.Причем если сложить голоса, отданные за Хоу Юи (Гоминьдан) и Ко Вэньчжэ (Народная партия), то получится, что вместе они набрали почти 60% голосов. Интересно, что некоторое время обе эти партии пытались объединить усилия, что практически гарантировало бы их кандидату победу. Но что-то не срослось. Тем не менее даже раскол в оппозиции не помешал тому, что Лай Циндэ "будет всего лишь президентом меньшинства" — отметило американское издание Foreign Policy.Демократическая прогрессивная партия парламентские выборы проиграла. Собственно, мы видим, что за Лай Циндэ и за "прогрессистов" голосовали одни и те же люди — около трети всех избирателей. Это те китайцы, которые видят себя американцами, а родной Тайвань — 51-м штатом США. Они оказались в меньшинстве.К провалу ДПП привела прежде всего безответственность президента Цай Инвэнь: эта дама позволяла использовать себя американцам вплоть до того, что в августе 2022 года они заслали на остров самолет со спикером конгресса Нэнси Пелоси. Сделано это было вопреки воле Пекина, и КНР продемонстрировала свое недовольство. У побережья острова сновали военные корабли и летали истребители. Население острова быстро поняло, что американцы планируют ими повоевать. Превращаться во вторую Украину никому не хотелось — отсюда и поражение ДПП на выборах.К тому же рассерженный Пекин наложил на Тайвань санкции — отказался покупать местного окуня и мандарины. Вы будете смеяться, но для острова все это очень существенно. Пекин — главный торговый партнер Тайваня, при желании там могут разорить островитян в мгновение ока, и никакая Америка не спасет.Главный продукт экспорта тайваньцев — чипы для компьютеров, однако без редкоземельных металлов их производство встанет. А поставляет редкоземельные металлы именно континентальный Китай. Ухудшение отношений с Пекином стало бы для тайваньцев натуральной катастрофой, и на острове это очень хорошо поняли. И проголосовали за партии, поддерживающие развитие торговых связей с КНР.Политику Пекина в отношении острова многие не понимают — в частности, и на самом континенте. Несть числа китайским диванным воинам, которые призывают "бахнуть" по тайваньским сепаратистам и "навалять" американцам. В августе 2022 года в китайских соцсетях увлеченно обсуждали возможность сбить самолет с Пелоси.Руководство КНР же ограничивается "предупреждениями", "строгими предупреждениями" и "строгими представлениями". Изредка прибегает к механизму выборочных санкций — в основном против американских контрагентов. Откуда такая осторожность?Дело в том, что в Пекине хорошо понимают, что никаких "тайваньцев" нет, а есть простые китайцы — почти 24 миллиона человек, проживающих на нескольких островах. Да, континентальные китайцы на них отчасти рассержены — это же потомки "релокантов, убежавших из страны после проигрыша в гражданской войне. "Белой акации цветы эмиграции", так сказать. Полный остров бегунков.Однако для Пекина это вовсе не повод нападать на Тайвань или разорять его реальными санкциями. Наоборот, там делают все, чтобы привязывать тайваньских китайцев к себе. Тут работают и огромный товарооборот, и культурные связи, и человеческие отношения.Пекину выгодно строить отношения с Тайбэем именно на манер любовной связи — заманивая, соблазняя и сжимая остров в объятиях. Отсюда постоянные идеи КНР — связать остров с континентом инфраструктурой, проложить подводный тоннель, построить мост, наладить постоянное снабжение той же питьевой водой. Да, сейчас эти идеи тайваньским режимом блокируются, но на самом деле за ними будущее.Конечно, американцы мечтают превратить Тайвань во вторую Украину. Но Пекин хочет сделать из острова второй Крым, а еще лучше — второй Гонконг. Для этого нужно, чтобы проамериканские тайваньцы остались в абсолютном меньшинстве, и именно это сейчас происходит.Если бы президентом Тайваня стал кандидат от оппозиции, американцы не задумались бы устроить на острове очередной "майдан". Прецеденты имеются. В 2014 году США уже прокрутили на острове "революцию подсолнечников", чтобы отстранить правившую тогда партию Гоминьдан — та слишком усердно налаживала контакты с Пекином. Были и бунты, и митинги, и теракты — например, взрыв на газопроводе.Новый "майдан" вынудил бы Пекин реагировать, американские СМИ подняли бы вой о китайской угрозе. Зачем все это нужно Поднебесной? При выборах на Тайване Пекин выиграл главное — время. По крайней мере месяцы спокойного, мирного развития.Это же американцы живут сегодня одним днем, поджигая все что угодно. Всем остальным странам выгодно как можно дольше уворачиваться от навязываемых им конфликтов. Чем дольше мы продержимся, тем больше шанс, что США надорвутся и рухнут.Успех Пекина в данном случае признали и в самих Штатах. Сразу после тайваньских выборов президент Байден заявил, что "не поддерживает независимость Тайваня". Это именно то, чего добивался от старика Си Цзиньпин, встречаясь с ним в ноябре. Чистая победа, одним словом.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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в мире, политика, новости, пекин, тайвань, китай, цай инвэнь, си цзиньпин, колумнисты