https://sputnik-georgia.ru/20240115/285656260.html

Давос — уже не тот: геополитические павлины проиграли драку

Давос — уже не тот: геополитические павлины проиграли драку

Собрание "богатых и знаменитых" в Швейцарских Альпах, стартующее сегодня, напоминает коллективную роковую женщину, чей пик привлекательности сильно позади 15.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-15T21:51+0400

2024-01-15T21:51+0400

2024-01-15T21:51+0400

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А снижающаяся практически на глазах социальная ответственность — исключительно впереди. Поэтому за возможность чмокнуть в щечку или приложиться к ручке — потенциальной клиентуре заранее объявляют ценник, еще и не показав товар, так сказать, лицом, пишет колумнист РИА Новости.Право пообтираться в коридорах вместе с теми, кто считает себя владыками мира, обойдется дороже, чем в прошлом году (тогда такой каприз стоил примерно четыреста тысяч евро, это если еще и дадут взглянуть на дискуссии), и кратно больше, чем, к примеру, еще пять-семь лет назад.Хотите увидеть фон дер Ляйен или Макрона (а их выступления пиарщики форума продвигают как нечто важнейшее и эпохальное)? Гоните деньги — и быстро.Политики верхнего эшелона глобалистской власти и элиты, решающие судьбы десятков, а то и сотен миллионов человек, в этой парадигме отношений — не более чем коверные, развлекающие публику.Повестка должна (по их мнению) произвести впечатление.Геополитический кризис в европейской безопасности (как называем текущую ситуацию мы) приобрел иную формулировку. Теперь происходящее называется "Мирная конференция по Украине". Вполне оруэлловские слова. Прокси-война, развязанная теми, кто намерен вести дискуссию, именуется сегодня "гарантиями безопасности для Киева". Практически два года назад Москва пыталась добиться настоящих гарантий безопасности, но наш голос не был услышан, наши озабоченности не были даже рассмотрены, а вот сейчас и сегодня те, кто нам практически лгал в глаза, говорят нам же (то, что с трибуны форума, на котором, естественно, мы не хотим находиться, значения не имеет), что "нужно стремиться к мирному урегулированию".Разумеется, все те, кто участвует в параде политических павлинов (точная формулировка и сути, и формы мероприятия), прекрасно понимают, что лишь у России сегодня имеются ключи. Практически ко всему. Начиная со снабжения нервничающей от отсутствия тех же минеральных удобрений Европы веществами для питания почв и растений, главным образом содержащими азот, до поставок сельхозпродукции — прежде всего зерна — бедным странам.Нравится или не нравится это тем, кто высокопарно считает себя глобалистами, но именно наша страна и те экономические блоки, в которых она участвует, и есть настоящие глобальные игроки.Ни в одной из стран, которая стремится, как та самая вышедшая в тираж роковуха, показать (за деньги) свои стати и прелести, ничего подобного не наблюдается.Брюссель ждет июньских выборов в Европарламент, которые могут полностью перекроить политическую карту ЕС. Параллельно все тот же европейский блок нервничает, поскольку все его ресурсы и все его заначки, позволявшие подкармливать общеевропейцев, либо уже иссякли, либо вот-вот иссякнут. И хотя, в отличие от "украинской проблематики", дискуссия банкиров, в том числе и глав центробанков, не продвигается пиарщиками Давоса, об этом стоит упомянуть.Серьезные люди не будут отрываться от дел, чтобы полюбоваться на заснеженные вершины Альп: они в Швейцарии, чтобы обсудить вопрос неконтролируемого роста госдолга. Американского, общеевропейского и тех, что по мелочи. Это — точно серьезнее, чем "формулы мира". Это кровь и плоть глобалистской экономики и финансов, и если где-то наметится бухгалтерский разрыв, рванет везде так, что мало не покажется никому.Открытый мир — и в данном случае тоже — оказался в точном соответствии Оруэллу: непрозрачным и тоталитарным.Про "сорок глав внешнеполитических ведомств", которые должны оказаться в Давосе, как и про целого генсека ООН Гутерреша, упоминать, чтобы невольно не процитировать гоголевского "Ревизора", всерьез не стоит.Единственное, что имеет смысл отметить: глобализм и западоцентричность сегодня уже снялись или снимаются с экономического состязания, если говорить о масштабе планеты. И мы это знаем. Вопрос в том, когда это поймут те, кто, заказав драку против нас, ее бесславно (и предсказуемо) проиграли.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

аналитика, в мире, политика, давос, москва, европа, европарламент, оон, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины