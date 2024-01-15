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Движение большегрузов на перевале Накерала восстановлено
Движение большегрузов на перевале Накерала восстановлено
Движение было ограничено из-за обильного снегопада 15.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-15T13:20+0400
2024-01-15T13:20+0400
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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом восстановлено на перевале Накерала после проведения очистительных работ, сообщает департамент автомобильных дорог. Движение было ограничено из-за обильного снегопада в пятницу, 12 января. После очистительных работ движение большегрузов восстановлено. Речь идет о 39-62 км участке дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета) - Ткибули - Амбролаури (перевал Накерала).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Движение большегрузов на перевале Накерала восстановлено
13:20 15.01.2024 (обновлено: 14:03 15.01.2024)
Движение было ограничено из-за обильного снегопада
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом восстановлено на перевале Накерала после проведения очистительных работ, сообщает департамент автомобильных дорог.
Движение было ограничено из-за обильного снегопада в пятницу, 12 января. После очистительных работ движение большегрузов восстановлено.
Речь идет о 39-62 км участке дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета) - Ткибули - Амбролаури (перевал Накерала).