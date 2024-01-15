https://sputnik-georgia.ru/20240115/dvizhenie-bolshegruzov-na-perevale-nakerala-vosstanovleno-285645554.html

Движение большегрузов на перевале Накерала восстановлено

Движение большегрузов на перевале Накерала восстановлено

Движение было ограничено из-за обильного снегопада 15.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-15T13:20+0400

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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом восстановлено на перевале Накерала после проведения очистительных работ, сообщает департамент автомобильных дорог. Движение было ограничено из-за обильного снегопада в пятницу, 12 января. После очистительных работ движение большегрузов восстановлено. Речь идет о 39-62 км участке дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета) - Ткибули - Амбролаури (перевал Накерала).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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