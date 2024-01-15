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Эксперт: осквернение иконы неприемлемо – видео

Эксперт: осквернение иконы неприемлемо – видео

Облить икону краской, осквернить икону – это неприемлемо и недопустимо, считает эксперт по вопросам миграции ЕС и постсоветского пространства Анна... 15.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-15T17:56+0400

2024-01-15T17:56+0400

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Соответствует ли действительности легенда о встрече святой Матроны Московской с советским вождем Иосифом Сталиным – это другой вопрос, но облить икону краской, осквернить икону – неприемлемо и недопустимо, считает замдиректора по международным связям Центра постсоветских стран, эксперт по вопросам миграции ЕС и постсоветского пространства Анна Хотивришвили."Это неприемлемо, когда святых, когда икону обливают краской. Это не садится ни в какие рамки, это нельзя оправдать. Была ли встреча со Сталиным – это уже второй вопрос", – заявила эксперт в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.По ее словам, эту тему нельзя политизировать, так как речь идет о святыне."Эта икона находится в главном Кафедральном соборе Грузии – Самеба. Эту тему нельзя политизировать. Такой акт неприемлем", – сказала Хотивришвили.Икона, пожертвованная храму партией "Альянс патриотов", оказалась в центре внимания из-за клейма, на котором изображена встреча советского вождя Иосифа Сталина со святой Матроной, 6 января.Спустя несколько дней активистка Ната Перадзе облила икону краской. В ответ на это 13 января несколько десятков тысяч жителей Грузии собрались на акции около здания парламента в центре Тбилиси против осквернения иконы святой Матроны Московской.Патриархия рекомендовала переписать икону, так как в официальном житие святой Матроны нет эпизода встречи с Иосифом Сталиным.

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