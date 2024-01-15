https://sputnik-georgia.ru/20240115/elektriki-nyani-stilisty--chi-uslugi-podorozhali-v-gruzii-za-god-285652017.html

Электрики, няни, стилисты – чьи услуги подорожали в Грузии за год

Электрики, няни, стилисты – чьи услуги подорожали в Грузии за год

Первое место в списке заняли электрики, чьи услуги подорожали аж на 54,4% 15.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-15T18:11+0400

2024-01-15T18:11+0400

2024-01-15T18:11+0400

грузия

новости

экономика

сакстат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24692/34/246923432_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_124c1d00919446a2ebeb6f725c4a566b.jpg

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Больше всего в Грузии в течение 2023 года подорожала сфера услуг – в основном это работа ремонтников и банков, согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".Первое место в списке заняли электрики, чьи услуги подорожали аж на 54,4%. На втором месте – мойка машин, подорожавшая на 29,7%. Третью строчку занимают банковские услуги, цены на которые выросли на 25,3%.Услуги маляров в Грузии за год выросли в среднем на 21,1%, услуги сантехников – на 14,5%. Развлекательные центры подорожали на 12,2%, а услуги нянь – на 9,4%Подорожала также стоматология. Запломбировать зуб теперь можно на 9,3% дороже, чем годом ранее, а вырвать – на 8,2% дороже.Укладка в салоне красоты подорожала на 9,1%. Услуги косметолога выросли на 5,8%.Хирургия в Грузии обходится на 7,3% дороже, чем годом ранее, а роды – на 5,2%. Кроме того, подорожали услуги репетиторов – в среднем на 5%, согласно данным "Сакстат".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, сакстат