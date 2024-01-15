https://sputnik-georgia.ru/20240115/gruzinskiy-sablist-vyigral-bronzu-gran-pri-tunisa-285643136.html

Грузинский саблист выиграл бронзу Гран-при Туниса

Грузинский саблист выиграл бронзу Гран-при Туниса

С марта 2023 года 30-летний Базадзе возглавляет мировой рейтинг саблистов 15.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-15T11:29+0400

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сандро базадзе

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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Лучший саблист мира по версии Международной федерации фехтования FIE Сандро Базадзе стал обладателем бронзовой медали Гран-при Туниса. Спортсмен проиграл напряженную полуфинальную встречу представителю страны-хозяйки турнира 26-летнему Фаресу Ферджани со счетом 14:15. В 2023 году Гран-при Туниса завершился победой грузинского спортсмена. Базадзе – обладатель звания "Лучший саблист 2022-2023 годов". Он стал первым грузинским фехтовальщиком, получившим эту награду. С марта 2023 года 30-летний Базадзе возглавляет мировой рейтинг саблистов. По итогам выступлений на турнирах Базадзе набрал 284 очка и на 111 баллов опережает своего основного соперника – американца Эли Дершвица (173), на третьем месте венгр Арон Силадьи – 152 балла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, сандро базадзе