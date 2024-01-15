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Грузинский саблист выиграл бронзу Гран-при Туниса
Грузинский саблист выиграл бронзу Гран-при Туниса
С марта 2023 года 30-летний Базадзе возглавляет мировой рейтинг саблистов 15.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-15T11:29+0400
2024-01-15T11:29+0400
2024-01-15T11:37+0400
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сандро базадзе
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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Лучший саблист мира по версии Международной федерации фехтования FIE Сандро Базадзе стал обладателем бронзовой медали Гран-при Туниса. Спортсмен проиграл напряженную полуфинальную встречу представителю страны-хозяйки турнира 26-летнему Фаресу Ферджани со счетом 14:15. В 2023 году Гран-при Туниса завершился победой грузинского спортсмена. Базадзе – обладатель звания "Лучший саблист 2022-2023 годов". Он стал первым грузинским фехтовальщиком, получившим эту награду. С марта 2023 года 30-летний Базадзе возглавляет мировой рейтинг саблистов. По итогам выступлений на турнирах Базадзе набрал 284 очка и на 111 баллов опережает своего основного соперника – американца Эли Дершвица (173), на третьем месте венгр Арон Силадьи – 152 балла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, сандро базадзе
Грузинский саблист выиграл бронзу Гран-при Туниса
11:29 15.01.2024 (обновлено: 11:37 15.01.2024)
С марта 2023 года 30-летний Базадзе возглавляет мировой рейтинг саблистов
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Лучший саблист мира по версии Международной федерации фехтования FIE Сандро Базадзе стал обладателем бронзовой медали Гран-при Туниса.
Спортсмен проиграл напряженную полуфинальную встречу представителю страны-хозяйки турнира 26-летнему Фаресу Ферджани со счетом 14:15.
В 2023 году Гран-при Туниса завершился победой грузинского спортсмена. Базадзе – обладатель звания "Лучший саблист 2022-2023 годов". Он стал первым грузинским фехтовальщиком, получившим эту награду.
С марта 2023 года 30-летний Базадзе возглавляет мировой рейтинг саблистов.
По итогам выступлений на турнирах Базадзе набрал 284 очка и на 111 баллов опережает своего основного соперника – американца Эли Дершвица (173), на третьем месте венгр Арон Силадьи – 152 балла.