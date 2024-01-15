https://sputnik-georgia.ru/20240115/kakaya-pogoda-zhdet-zhiteley-gruzii-v-blizhayshie-dni-prognoz-sinoptikov-285652604.html

Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни? Прогноз синоптиков

Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни? Прогноз синоптиков

По словам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха повысится на несколько градусов 15.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-15T18:55+0400

2024-01-15T18:55+0400

2024-01-15T18:55+0400

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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Морозы в ночное время уменьшатся, также уменьшатся осадки – таков прогноз синоптиков на ближайшие дни, сообщает Национальное агентство окружающей среды Грузии. 15-16 и 18 января в Грузии ожидается погода без осадков. Морозы в ночные часы уменьшатся, а днем температура воздуха увеличится. 17 января в некоторых районах страны ожидаются осадки. В Тбилиси синоптики прогнозируют погоду без осадков, температура воздуха днем прогреется до +9...+11 градусов тепла. В прибрежных районах страны (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 15-16 и 18 января сохранится погода без осадков. 17 января ожидается дождь. Температура воздуха прогреется до +10…+15 градусов тепла. В низине Западной Грузии (Кутаиси, Зестапони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 15-16 и 18 января синоптики прогнозируют погоду без осадков. Как и в Аджарии, здесь также 17 января ожидается дождь. Температура воздуха прогреется до +11…+16 градусов тепла. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) 15-16 и 18 января ожидается погода без осадков. 17 января ожидаются осадки. Температура воздуха прогреется до +5…+10 градусов тепла. В высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро) 15-16 и 18 января ожидается погода без осадков. 17 января пойдет снег. Температура воздуха прогреется максимум до 0…+5 градусов тепла. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 15-16 и 18 января сохранится погода без осадков. 17 января в некоторых местах ожидаются осадки. Температура воздуха прогреется до + 6…+11 градусов тепла. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) синоптики прогнозируют погоду без осадков. Температура воздуха днем прогреется до +6…+11 градусов тепла. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури, Дедоплисцкаро) 15-16 и 18 января синоптики обещают погоду без осадков, однако 17 января в некоторых местах пойдет снег. Температура воздуха прогреется до +3…+8 градусов тепла. В высокогорных районах Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) 15-16 и 18 января ожидается погода без осадков, а 17 января в некоторых местах пойдет снег. Температура воздуха упадет до 0…+5 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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