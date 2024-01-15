https://sputnik-georgia.ru/20240115/kakie-produkty-bolshe-vsego-podesheveli-v-gruzii-285650648.html

Какие продукты больше всего подешевели в Грузии?

Какие продукты больше всего подешевели в Грузии?

Больше всего в 2023 году в Грузии подорожали фрукты 15.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-15T16:41+0400

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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Прошлый, 2023 год запомнился в Грузии низкой инфляцией – цены на продукты питания выросли незначительно, а некоторые даже подешевели, согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Нацбанк объяснил низкую инфляцию тенденцией снижения цен как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Годовая инфляция (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года) в Грузии составила 0,4% при целевом показателе 3%. За год больше всего подешевели гречка (-42,1%), картофель (-34,5%) и подсолнечное масло (-29,4%). Цены опустились также на зеленую фасоль (-11%), маргарин (-16,9%), манную крупу (-15,9%), рис (-10,4%), пшеничный хлеб (-8,35%), замороженное куриное мясо (-8,31%).Больше всего в 2023 году подорожали фрукты. К примеру, цены на персики повысились на 42,7%, на сливы – 34,7%, на виноград – 35,1%, на груши – 26,6%. Кроме того, подорожали говядина (+13,9%), баклажаны (+19%), заводское молоко (+5%), яйца (+2,9%). Колбасы подорожали в среднем на 2,5%, согласно данным "Сакстат".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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