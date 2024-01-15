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Курс лари на понедельник – 2,6741 GEL/$
Курс лари на понедельник – 2,6741 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0085 лари по отношению к доллару 15.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-15T09:20+0400
2024-01-15T09:20+0400
2024-01-15T09:20+0400
экономика
грузия
лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 января в размере 2,6741 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0085 лари по отношению к доллару.
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экономика, грузия, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
экономика, грузия, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на понедельник – 2,6741 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0085 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 января в размере 2,6741 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0085 лари по отношению к доллару.