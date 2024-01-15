https://sputnik-georgia.ru/20240115/kvaratskheliya-gotovitsya-sygrat-v-superkubke-italii-285646430.html

Кварацхелия готовится сыграть в Суперкубке Италии

Кварацхелия готовится сыграть в Суперкубке Италии

"Наполи" в последний раз выигрывал Суперкубок Италии в 2014 году 15.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-15T14:27+0400

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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Грузинский вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия вместе с клубом отправился в Эр-Рияд, где 18 января стартует Суперкубок Италии. Суперкубок Италии представляет собой четырехдневный мини-турнир – сначала пройдут полуфинальные матчи, а затем финал. В полуфинале "Наполи" сыграет с "Фиорентиной", а "Интер" с "Лацио". Турнир пройдет с 18 по 22 января. С командой в Саудовскую Аравию отправился президент клуба Аурелио Де Лаурентис. Чемпионы Италии разместились в эксклюзивном отеле Four Seasons – роскошном здании, расположенном в Королевской башне. "Наполи" в последний раз выигрывал Суперкубок Италии в 2014 году. Тогда в серии послематчевых пенальти партенопейцы оказались сильнее "Ювентуса".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, в мире, италия, тбилиси, саудовская аравия, хвича кварацхелия, футбол