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Кварацхелия готовится сыграть в Суперкубке Италии
Кварацхелия готовится сыграть в Суперкубке Италии
"Наполи" в последний раз выигрывал Суперкубок Италии в 2014 году 15.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-15T14:27+0400
2024-01-15T14:27+0400
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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Грузинский вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия вместе с клубом отправился в Эр-Рияд, где 18 января стартует Суперкубок Италии. Суперкубок Италии представляет собой четырехдневный мини-турнир – сначала пройдут полуфинальные матчи, а затем финал. В полуфинале "Наполи" сыграет с "Фиорентиной", а "Интер" с "Лацио". Турнир пройдет с 18 по 22 января. С командой в Саудовскую Аравию отправился президент клуба Аурелио Де Лаурентис. Чемпионы Италии разместились в эксклюзивном отеле Four Seasons – роскошном здании, расположенном в Королевской башне. "Наполи" в последний раз выигрывал Суперкубок Италии в 2014 году. Тогда в серии послематчевых пенальти партенопейцы оказались сильнее "Ювентуса".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, в мире, италия, тбилиси, саудовская аравия, хвича кварацхелия, футбол
спорт, новости, в мире, италия, тбилиси, саудовская аравия, хвича кварацхелия, футбол
Кварацхелия готовится сыграть в Суперкубке Италии
"Наполи" в последний раз выигрывал Суперкубок Италии в 2014 году
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Грузинский вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия вместе с клубом отправился в Эр-Рияд, где 18 января стартует Суперкубок Италии.
Суперкубок Италии представляет собой четырехдневный мини-турнир – сначала пройдут полуфинальные матчи, а затем финал. В полуфинале "Наполи" сыграет с "Фиорентиной", а "Интер" с "Лацио". Турнир пройдет с 18 по 22 января.
С командой в Саудовскую Аравию отправился президент клуба Аурелио Де Лаурентис. Чемпионы Италии разместились в эксклюзивном отеле Four Seasons – роскошном здании, расположенном в Королевской башне.
"Наполи" в последний раз выигрывал Суперкубок Италии в 2014 году. Тогда в серии послематчевых пенальти партенопейцы оказались сильнее "Ювентуса".