https://sputnik-georgia.ru/20240115/na-skolko-vyrosla-vneshnyaya-torgovlya-gruzii-v-2023-godu--novye-dannye-285655978.html
На сколько выросла внешняя торговля Грузии в 2023 году – новые данные
На сколько выросла внешняя торговля Грузии в 2023 году – новые данные
Экспорт в 2023 году составил 6,1 миллиарда долларов, что на 9,1% больше, чем в 2022 году 15.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-15T21:26+0400
2024-01-15T21:26+0400
2024-01-15T21:26+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в 2023 году вырос на 12,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 21,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму в размере 15,4 миллиарда долларов, что на 14% больше, чем в 2022 году. Экспорт в 2023 году составил 6,1 миллиарда долларов, что на 9,1% больше, чем в 2022 году. Отрицательный торговый баланс Грузии в 2023 году составил 9,3 миллиарда долларов, что примерно на 17,4% больше по сравнению с 2022 годом. Внешнеторговый оборот Грузии в 2022 году вырос на 32,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 19 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 5,6 миллиарда долларов – почти на 32% больше по сравнению с 2021 годом. За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму 13,5 миллиарда долларов, что на 33,2% больше по сравнению с 2021 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
На сколько выросла внешняя торговля Грузии в 2023 году – новые данные
Экспорт в 2023 году составил 6,1 миллиарда долларов, что на 9,1% больше, чем в 2022 году
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в 2023 году вырос на 12,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 21,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период
в страну импортировали продукцию на сумму в размере 15,4 миллиарда долларов, что на 14% больше, чем в 2022 году.
Внешнеторговый оборот Грузии за 2023 год
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
6 090,6
9,1
Импорт
15 438,5
14,0
Всего
21 529,1
12,5
Экспорт в 2023 году составил 6,1 миллиарда долларов, что на 9,1% больше, чем в 2022 году.
Отрицательный торговый баланс Грузии в 2023 году составил 9,3 миллиарда долларов, что примерно на 17,4% больше по сравнению с 2022 годом.
Внешнеторговый оборот Грузии в 2022 году вырос на 32,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 19 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 5,6 миллиарда долларов – почти на 32% больше по сравнению с 2021 годом.
За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму 13,5 миллиарда долларов, что на 33,2% больше по сравнению с 2021 годом.