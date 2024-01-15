https://sputnik-georgia.ru/20240115/na-skolko-vyrosla-vneshnyaya-torgovlya-gruzii-v-2023-godu--novye-dannye-285655978.html

На сколько выросла внешняя торговля Грузии в 2023 году – новые данные

На сколько выросла внешняя торговля Грузии в 2023 году – новые данные

Экспорт в 2023 году составил 6,1 миллиарда долларов, что на 9,1% больше, чем в 2022 году 15.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-15T21:26+0400

2024-01-15T21:26+0400

2024-01-15T21:26+0400

экономика

грузия

новости

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/01/259223605_0:111:3068:1837_1920x0_80_0_0_e306e4915d299f3d9f943e3eb700f2fb.jpg

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в 2023 году вырос на 12,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 21,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму в размере 15,4 миллиарда долларов, что на 14% больше, чем в 2022 году. Экспорт в 2023 году составил 6,1 миллиарда долларов, что на 9,1% больше, чем в 2022 году. Отрицательный торговый баланс Грузии в 2023 году составил 9,3 миллиарда долларов, что примерно на 17,4% больше по сравнению с 2022 годом. Внешнеторговый оборот Грузии в 2022 году вырос на 32,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 19 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 5,6 миллиарда долларов – почти на 32% больше по сравнению с 2021 годом. За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму 13,5 миллиарда долларов, что на 33,2% больше по сравнению с 2021 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"