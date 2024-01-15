https://sputnik-georgia.ru/20240115/narodnye-primety-na-gordeev-den-2024-chto-nelzya-delat-16-yanvarya-285646138.html
Народные приметы на Гордеев день 2024: что нельзя делать 16 января?
Народные приметы на Гордеев день 2024: что нельзя делать 16 января?
Православная церковь 16 января поминает святого Гордия, который принял мученическую смерть за Христову веру в 320 году 15.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-15T17:29+0400
2024-01-15T17:29+0400
2024-01-15T17:29+0400
справки
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В народном календаре 16 января называют Гордеев день, с которым связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Гордеев день и о народных приметах 16 января, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Гордеев день гордиться и хвастаться, в частности, здоровьем, достатком и второй половинкой – можно потерять все это. Нельзя 16 января в присутствии других людей доить скотину – это плохая примета, избежать порчи не удастся. В Гордеев день нельзя надевать новую одежду или обувь – по приметам вещи быстро придут в негодность. По народным приметам нельзя 16 января в одиночку отправляться в дальний путь, ходить в лес или на близлежащие водоемы, так как велика вероятность несчастного случая. Народные приметы По народным приметам погода в марте будет такой же, как и 16 января. Ожидается вьюга, если в Гордеев день по небу плывут большие белые облака, а если 16 января днем идет снег — по приметам ночью будет сильный мороз. В ближайшие дни потеплеет, если в Гордеев день звук колокола слышен очень ясно, а если 16 января солнце на закате садится в тучу — это верная примета, что будет снегопад. Ударят сильные морозы, если зайцы в Гордеев день подходят к деревне близко, а если 16 января на деревьях иней — это примета, что погода будет теплой и ясной. По народным приметам стужа продлится долго, если в Гордеев день деревья трещат в лесу, а если 16 января звезды хорошо видны и мигают, значит скоро погода будет солнечной. Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
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справки
Народные приметы на Гордеев день 2024: что нельзя делать 16 января?
Православная церковь 16 января поминает святого Гордия, который принял мученическую смерть за Христову веру в 320 году
В народном календаре 16 января называют Гордеев день, с которым связано много примет и запретов.
Что нельзя делать в Гордеев день и о народных приметах 16 января, читайте в Sputnik Грузия
.
По народным приметам нельзя в Гордеев день гордиться и хвастаться, в частности, здоровьем, достатком и второй половинкой – можно потерять все это.
Нельзя 16 января в присутствии других людей доить скотину – это плохая примета, избежать порчи не удастся.
В Гордеев день нельзя надевать новую одежду или обувь – по приметам вещи быстро придут в негодность.
По народным приметам нельзя 16 января в одиночку отправляться в дальний путь, ходить в лес или на близлежащие водоемы, так как велика вероятность несчастного случая.
По народным приметам погода в марте будет такой же, как и 16 января.
Ожидается вьюга, если в Гордеев день по небу плывут большие белые облака, а если 16 января днем идет снег — по приметам ночью будет сильный мороз.
В ближайшие дни потеплеет, если в Гордеев день звук колокола слышен очень ясно, а если 16 января солнце на закате садится в тучу — это верная примета, что будет снегопад.
Ударят сильные морозы, если зайцы в Гордеев день подходят к деревне близко, а если 16 января на деревьях иней — это примета, что погода будет теплой и ясной.
По народным приметам стужа продлится долго, если в Гордеев день деревья трещат в лесу, а если 16 января звезды хорошо видны и мигают, значит скоро погода будет солнечной.
Материал подготовлен на основе открытых источников