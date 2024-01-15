https://sputnik-georgia.ru/20240115/obvinyaemogo-v-zhestokom-obraschenii-s-sobakoy-pensionera-v-gruzii-vypustyat-pod-zalog-285654456.html
Обвиняемого в жестоком обращении с собакой пенсионера в Грузии выпустят под залог
Обвиняемого в жестоком обращении с собакой пенсионера в Грузии выпустят под залог
Если вина пенсионера будет доказана, то ему грозит денежный штраф, общественные работы или тюремное заключение на срок до двух лет 15.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-15T19:50+0400
2024-01-15T19:50+0400
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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Задержанный по обвинению в жестоком обращении с собакой 65-летний житель Горийского района выйдет на свободу после выплаты залога в размере 4 тысяч лари (около 1,5 тысячи долларов) – судья Горийского районного суда Леван Дарбаидзе полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры, сообщает телекомпания "Рустави 2". Инцидент произошел в селе Реха Горийского района на прошлой неделе. Собака была доставлена в ветклинику со сквозным ранением шеи. Как отметил Дарбаидзе, если бы хозяин собаки не доставил ее вовремя к ветеринару, то животное могло умереть. Если вина пенсионера будет доказана, то ему грозит денежный штраф, общественные работы или тюремное заключение на срок до двух лет. Залог должен быть внесен в течение 30 дней. Предварительное заседание по делу назначено на 12:00 6 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, горийский районный суд
грузия, новости, происшествия, горийский районный суд
Обвиняемого в жестоком обращении с собакой пенсионера в Грузии выпустят под залог
19:50 15.01.2024 (обновлено: 19:58 15.01.2024)
Если вина пенсионера будет доказана, то ему грозит денежный штраф, общественные работы или тюремное заключение на срок до двух лет
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Задержанный по обвинению в жестоком обращении с собакой 65-летний житель Горийского района выйдет на свободу после выплаты залога в размере 4 тысяч лари (около 1,5 тысячи долларов) – судья Горийского районного суда Леван Дарбаидзе полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Инцидент произошел в селе Реха Горийского района на прошлой неделе. Собака была доставлена в ветклинику со сквозным ранением шеи.
"Со стороны обвиняемого существует высокий риск совершения нового преступления, что было подтверждено во время сегодняшнего процесса, его агрессивное отношение к животному, это наглядно было видно в его объяснении. Кроме того, на лицо высокий риск воздействия на свидетелей. Были названы конкретные свидетели, которые обличают его в преступлении. Поэтому для превенции этих рисков необходима та мера, которую использовал суд", – сказал судья.
Как отметил Дарбаидзе, если бы хозяин собаки не доставил ее вовремя к ветеринару, то животное могло умереть.
Если вина пенсионера будет доказана, то ему грозит денежный штраф, общественные работы или тюремное заключение на срок до двух лет.
Залог должен быть внесен в течение 30 дней. Предварительное заседание по делу назначено на 12:00 6 марта.