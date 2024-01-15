https://sputnik-georgia.ru/20240115/pensioner-v-gruzii-obvinyaetsya-v-zhestokom-obraschenii-s-sobakoy-285648200.html

Выстрелил в собаку: пенсионер в Грузии обвиняется в жестоком обращении с животным

Выстрелил в собаку: пенсионер в Грузии обвиняется в жестоком обращении с животным

Мужчина утверждает, что не стрелял целенаправленно в животное, а хотел лишь его напугать 15.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-15T15:29+0400

2024-01-15T15:29+0400

2024-01-15T15:30+0400

происшествия

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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение 65-летнему жителю Горийского района (регион Шида Картли) в жестоком обращении с животным, сообщает телекомпания "Имеди". Инцидент произошел в Горийском районе на прошлой неделе. Собака была доставлена в ветклинику со сквозным ранением шеи. Если вина пенсионера будет доказана, то ему грозит денежный штраф, общественные работы или тюремное заключение на срок до двух лет. По словам адвоката задержанного Тамар Тедиашвили, ее клиент сожалеет о произошедшем. Мужчина утверждает, что не стрелял целенаправленно в животное, а хотел лишь его напугать. Горийский районный суд сегодня же обсудит меру пресечения в отношении задержанного.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

горийский район

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происшествия, грузия, новости, горийский район, тбилиси, шида картли