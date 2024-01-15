https://sputnik-georgia.ru/20240115/predvybornaya-kampaniya-kandidatov-v-prezidenty-startovala-v-azerbaydzhane-285639570.html

Предвыборная кампания кандидатов в президенты стартовала в Азербайджане

Предвыборная кампания кандидатов в президенты стартовала в Азербайджане

Внеочередные президентские выборы пройдут 7 февраля 2024 года в Азербайджане 15.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-15T10:02+0400

2024-01-15T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. В понедельник, 15 января, стартует предвыборная кампания в рамках внеочередных выборов президента Азербайджана.Кандидаты могут начинать агитационные мероприятия, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) АР.Эта кампания продлится до 08:00 6 февраля 2023 года.Согласно Избирательному кодексу республики, проведение предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами, их уполномоченными представителями, политическими партиями, блоками политических партий и их уполномоченными представителями можно начинать за 23 дня до дня голосования и необходимо завершить за 24 часа до начала голосования.Процесс регистрации кандидатов в президенты в Азербайджане завершился 9 января.Центральная избирательная комиссия Азербайджанской Республики зарегистрировала семь кандидатов на внеочередных президентских выборах, которые состоятся 7 февраля:Внеочередные президентские выборы пройдут 7 февраля 2024 года в Азербайджане.В республике создано 6 319 избирательных участков в 125 избирательных округах.Более 50 тысяч наблюдателей будут работать на внеочередных президентских выборах, сообщил председатель ЦИК Мазахир Панахов.В последний раз президентские выборы в Азербайджане проводились в апреле 2018 года. По их итогам действующий глава государства Ильхам Алиев набрал 86,2% голосов избирателей, независимый кандидат, депутат Захид Орудж – 3,11%, председатель "Народного фронта целого Азербайджана", депутат Гудрат Гасангулиев – 3,05%. За Алиева отдали голоса 3,192 млн человек. Явка составила 74,51%, проголосовали всего 3,959 млн человек.В сентябре 2016 года в республике состоялся референдум об изменении Конституции, всего в нее было внесено 29 поправок, в том числе об увеличении срока полномочий президента с пяти до семи лет, то есть следующие выборы должны были пройти в Азербайджане лишь в 2025 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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