https://sputnik-georgia.ru/20240115/predvybornaya-kampaniya-kandidatov-v-prezidenty-startovala-v-azerbaydzhane-285639570.html
Предвыборная кампания кандидатов в президенты стартовала в Азербайджане
Предвыборная кампания кандидатов в президенты стартовала в Азербайджане
Внеочередные президентские выборы пройдут 7 февраля 2024 года в Азербайджане 15.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-15T10:02+0400
2024-01-15T10:02+0400
2024-01-15T10:02+0400
новости
в мире
политика
азербайджан
ильхам алиев
президентские выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23632/08/236320892_0:188:3600:2213_1920x0_80_0_0_150bd7cc6ec1e122fe50ac745226668f.jpg
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. В понедельник, 15 января, стартует предвыборная кампания в рамках внеочередных выборов президента Азербайджана.Кандидаты могут начинать агитационные мероприятия, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) АР.Эта кампания продлится до 08:00 6 февраля 2023 года.Согласно Избирательному кодексу республики, проведение предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами, их уполномоченными представителями, политическими партиями, блоками политических партий и их уполномоченными представителями можно начинать за 23 дня до дня голосования и необходимо завершить за 24 часа до начала голосования.Процесс регистрации кандидатов в президенты в Азербайджане завершился 9 января.Центральная избирательная комиссия Азербайджанской Республики зарегистрировала семь кандидатов на внеочередных президентских выборах, которые состоятся 7 февраля:Внеочередные президентские выборы пройдут 7 февраля 2024 года в Азербайджане.В республике создано 6 319 избирательных участков в 125 избирательных округах.Более 50 тысяч наблюдателей будут работать на внеочередных президентских выборах, сообщил председатель ЦИК Мазахир Панахов.В последний раз президентские выборы в Азербайджане проводились в апреле 2018 года. По их итогам действующий глава государства Ильхам Алиев набрал 86,2% голосов избирателей, независимый кандидат, депутат Захид Орудж – 3,11%, председатель "Народного фронта целого Азербайджана", депутат Гудрат Гасангулиев – 3,05%. За Алиева отдали голоса 3,192 млн человек. Явка составила 74,51%, проголосовали всего 3,959 млн человек.В сентябре 2016 года в республике состоялся референдум об изменении Конституции, всего в нее было внесено 29 поправок, в том числе об увеличении срока полномочий президента с пяти до семи лет, то есть следующие выборы должны были пройти в Азербайджане лишь в 2025 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
азербайджан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23632/08/236320892_200:0:3400:2400_1920x0_80_0_0_a9b1f3f6c6339ba88c6ed522558d765a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, в мире, политика, азербайджан, ильхам алиев, президентские выборы
новости, в мире, политика, азербайджан, ильхам алиев, президентские выборы
Предвыборная кампания кандидатов в президенты стартовала в Азербайджане
Внеочередные президентские выборы пройдут 7 февраля 2024 года в Азербайджане
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. В понедельник, 15 января, стартует предвыборная кампания в рамках внеочередных выборов президента Азербайджана.
Кандидаты могут начинать агитационные мероприятия, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) АР.
Эта кампания продлится до 08:00 6 февраля 2023 года.
Согласно Избирательному кодексу республики, проведение предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами, их уполномоченными представителями, политическими партиями, блоками политических партий и их уполномоченными представителями можно начинать за 23 дня до дня голосования и необходимо завершить за 24 часа до начала голосования.
Процесс регистрации кандидатов в президенты в Азербайджане завершился 9 января.
Центральная избирательная комиссия Азербайджанской Республики зарегистрировала семь кандидатов на внеочередных президентских выборах, которые состоятся 7 февраля:
1.
Кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев;
2.
Независимый кандидат Захид Орудж;
3.
Кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев;
4.
Кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа;
5.
Кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев;
6.
Кандидат в президенты от партии "Народный фронт целого Азербайджана" Гудрат Гасангулиев;
7.
Независимый кандидат Фуад Алиев.
Внеочередные президентские выборы пройдут 7 февраля 2024 года в Азербайджане.
В республике создано 6 319 избирательных участков в 125 избирательных округах.
Более 50 тысяч наблюдателей будут работать на внеочередных президентских выборах, сообщил председатель ЦИК Мазахир Панахов.
В последний раз президентские выборы в Азербайджане проводились в апреле 2018 года. По их итогам действующий глава государства Ильхам Алиев набрал 86,2% голосов избирателей, независимый кандидат, депутат Захид Орудж – 3,11%, председатель "Народного фронта целого Азербайджана", депутат Гудрат Гасангулиев – 3,05%. За Алиева отдали голоса 3,192 млн человек. Явка составила 74,51%, проголосовали всего 3,959 млн человек.
В сентябре 2016 года в республике состоялся референдум об изменении Конституции, всего в нее было внесено 29 поправок, в том числе об увеличении срока полномочий президента с пяти до семи лет, то есть следующие выборы должны были пройти в Азербайджане лишь в 2025 году.