https://sputnik-georgia.ru/20240115/protest-protiv-oskverneniya-ikony-v-gruzii-budut-nakazyvat-vandalov---foto-285645271.html

Протест против осквернения иконы: в Грузии будут наказывать вандалов – фото

Протест против осквернения иконы: в Грузии будут наказывать вандалов – фото

Тысячи людей в минувшие выходные провели митинг и шествие в центре Тбилиси, чтобы выразить свой протест против оскорбления и осквернения христианских святынь 15.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-15T14:02+0400

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Тем временем власти Грузии решили ужесточить наказание за вандализм, порчу икон и религиозных символов.

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мультимедиа, новости грузии в фотографиях, фотоленты, акции протеста, иосиф сталин, грузинская православная церковь, фото