Протест против осквернения иконы: в Грузии будут наказывать вандалов – фото
Митинг из нескольких тысяч защитников православных ценностей собрался у парламента Грузии.
Митинг из нескольких тысяч защитников православных ценностей собрался у парламента Грузии.
Организатором акции выступило консервативное движение "Альт-Инфо".
Организатором акции выступило консервативное движение "Альт-Инфо".
Поводом для протеста стал скандал вокруг иконы святой Матроны в храме Святой Троицы Самеба.
Поводом для протеста стал скандал вокруг иконы святой Матроны в храме Святой Троицы Самеба.
Икону облили краской, что привело к протестам среди верующих.
Икону облили краской, что привело к протестам среди верующих.
Против оскорбления христианских святынь выступили представители духовенства и жители Грузии.
Против оскорбления христианских святынь выступили представители духовенства и жители Грузии.
Большую икону святой Матроны, где среди 18 фрагментов есть изображение Сталина, церкви подарили лидеры "Альянса патриотов" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави.
Большую икону святой Матроны, где среди 18 фрагментов есть изображение Сталина, церкви подарили лидеры "Альянса патриотов" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави.
Лидеры движения и их сторонники тоже вышли на акцию, организованную "Альт-Инфо".
Лидеры движения и их сторонники тоже вышли на акцию, организованную "Альт-Инфо".
Участников акции у парламента было несколько тысяч человек.
Участников акции у парламента было несколько тысяч человек.
Они собрались, несмотря на мороз – похолодание наступило на территории Грузии как раз в эти дни.
Они собрались, несмотря на мороз – похолодание наступило на территории Грузии как раз в эти дни.
Люди требовали наказать виновных в осквернении иконы, которую облили краской.
Люди требовали наказать виновных в осквернении иконы, которую облили краской.
Верующих возмутил сам факт того, что подобное стало возможно в Грузии.
Верующих возмутил сам факт того, что подобное стало возможно в Грузии.
И более того, факт осквернения иконы произошел в главном храме Грузии – кафедральном соборе Святой Троицы Самеба.
И более того, факт осквернения иконы произошел в главном храме Грузии – кафедральном соборе Святой Троицы Самеба.
После митинга его участники решили направиться к храму Самеба, где находится икона.
После митинга его участники решили направиться к храму Самеба, где находится икона.
Шествие к собору прошло через весь центр Тбилиси.
Шествие к собору прошло через весь центр Тбилиси.
Как могли увидеть верующие, икону уже отмыли от краски. Она по прежнему находится в храме и все желающие могли у нее помолиться.
Как могли увидеть верующие, икону уже отмыли от краски. Она по прежнему находится в храме и все желающие могли у нее помолиться.