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https://sputnik-georgia.ru/20240115/protest-protiv-oskverneniya-ikony-v-gruzii-budut-nakazyvat-vandalov---foto-285645271.html
Протест против осквернения иконы: в Грузии будут наказывать вандалов – фото
Протест против осквернения иконы: в Грузии будут наказывать вандалов – фото
Тысячи людей в минувшие выходные провели митинг и шествие в центре Тбилиси, чтобы выразить свой протест против оскорбления и осквернения христианских святынь 15.01.2024, Sputnik Грузия
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Тем временем власти Грузии решили ужесточить наказание за вандализм, порчу икон и религиозных символов.
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мультимедиа, новости грузии в фотографиях, фотоленты, акции протеста, иосиф сталин, грузинская православная церковь, фото
мультимедиа, новости грузии в фотографиях, фотоленты, акции протеста, иосиф сталин, грузинская православная церковь, фото

Протест против осквернения иконы: в Грузии будут наказывать вандалов – фото

14:02 15.01.2024 (обновлено: 14:07 15.01.2024)
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Тысячи людей в минувшие выходные провели митинг и шествие в центре Тбилиси, чтобы выразить свой протест против оскорбления и осквернения христианских святынь
Тем временем власти Грузии решили ужесточить наказание за вандализм, порчу икон и религиозных символов.
© photo: Sputnik / Stringer

Митинг из нескольких тысяч защитников православных ценностей собрался у парламента Грузии.

Митинг из нескольких тысяч защитников православных ценностей собрался у парламента Грузии. - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Stringer

Митинг из нескольких тысяч защитников православных ценностей собрался у парламента Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Организатором акции выступило консервативное движение "Альт-Инфо".

Организатором акции выступило консервативное движение &quot;Альт-Инфо&quot;. - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Stringer

Организатором акции выступило консервативное движение "Альт-Инфо".

© photo: Sputnik / Stringer

Поводом для протеста стал скандал вокруг иконы святой Матроны в храме Святой Троицы Самеба.

Поводом для протеста стал скандал вокруг иконы святой Матроны в храме Святой Троицы Самеба. - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

Поводом для протеста стал скандал вокруг иконы святой Матроны в храме Святой Троицы Самеба.

© photo: Sputnik / Stringer

Икону облили краской, что привело к протестам среди верующих.

Икону облили краской, что привело к протестам среди верующих. - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Stringer

Икону облили краской, что привело к протестам среди верующих.

© photo: Sputnik / Stringer

Против оскорбления христианских святынь выступили представители духовенства и жители Грузии.

Против оскорбления христианских святынь выступили представители духовенства и жители Грузии. - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Stringer

Против оскорбления христианских святынь выступили представители духовенства и жители Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Большую икону святой Матроны, где среди 18 фрагментов есть изображение Сталина, церкви подарили лидеры "Альянса патриотов" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави.

Большую икону святой Матроны, где среди 18 фрагментов есть изображение Сталина, церкви подарили лидеры &quot;Альянса патриотов&quot; Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Stringer

Большую икону святой Матроны, где среди 18 фрагментов есть изображение Сталина, церкви подарили лидеры "Альянса патриотов" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави.

© photo: Sputnik / Stringer

Лидеры движения и их сторонники тоже вышли на акцию, организованную "Альт-Инфо".

Лидеры движения и их сторонники тоже вышли на акцию, организованную &quot;Альт-Инфо&quot;. - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

Лидеры движения и их сторонники тоже вышли на акцию, организованную "Альт-Инфо".

© photo: Sputnik / Stringer

Участников акции у парламента было несколько тысяч человек.

Участников акции у парламента было несколько тысяч человек. - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer

Участников акции у парламента было несколько тысяч человек.

© photo: Sputnik / Stringer

Они собрались, несмотря на мороз – похолодание наступило на территории Грузии как раз в эти дни.

Они собрались, несмотря на мороз – похолодание наступило на территории Грузии как раз в эти дни. - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

Они собрались, несмотря на мороз – похолодание наступило на территории Грузии как раз в эти дни.

© photo: Sputnik / Stringer

Люди требовали наказать виновных в осквернении иконы, которую облили краской.

Люди требовали наказать виновных в осквернении иконы, которую облили краской. - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Stringer

Люди требовали наказать виновных в осквернении иконы, которую облили краской.

© photo: Sputnik / Stringer

Верующих возмутил сам факт того, что подобное стало возможно в Грузии.

Верующих возмутил сам факт того, что подобное стало возможно в Грузии. - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

Верующих возмутил сам факт того, что подобное стало возможно в Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

И более того, факт осквернения иконы произошел в главном храме Грузии – кафедральном соборе Святой Троицы Самеба.

И более того, факт осквернения иконы произошел в главном храме Грузии – кафедральном соборе Святой Троицы Самеба. - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer

И более того, факт осквернения иконы произошел в главном храме Грузии – кафедральном соборе Святой Троицы Самеба.

© photo: Sputnik / Stringer

После митинга его участники решили направиться к храму Самеба, где находится икона.

После митинга его участники решили направиться к храму Самеба, где находится икона. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

После митинга его участники решили направиться к храму Самеба, где находится икона.

© photo: Sputnik / Stringer

Шествие к собору прошло через весь центр Тбилиси.

Шествие к собору прошло через весь центр Тбилиси. - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer

Шествие к собору прошло через весь центр Тбилиси.

© photo: Sputnik / Stringer

Как могли увидеть верующие, икону уже отмыли от краски. Она по прежнему находится в храме и все желающие могли у нее помолиться.

Как могли увидеть верующие, икону уже отмыли от краски. Она по прежнему находится в храме и все желающие могли у нее помолиться. - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Stringer

Как могли увидеть верующие, икону уже отмыли от краски. Она по прежнему находится в храме и все желающие могли у нее помолиться.

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