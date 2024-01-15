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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 15 до 21 января
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 15 до 21 января
Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает переменчивая погода 15.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-15T10:29+0400
2024-01-15T10:29+0400
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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют местами ясную, местами облачную погоду. В понедельник, 15 января, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит минус 4 градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 5 градусов тепла. Синоптики прогнозируют слабый ветер. Закат в Тбилиси будет в 17:54. Во вторник, 16 января, в Тбилиси сохранится преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 08:25. Минимальная температура воздуха ночью упадет до минус двух градусов, а днем столбик термометра поднимется до 7 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:55. В среду, 17 января, в Тбилиси ожидается местами преимущественно ясная, местами облачная погода. Восход солнца будет в 08:24. Минимальная температура воздуха ночью составит 1 градус, а днем столбик термометра поднимется максимум до 9 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:57. В четверг, 18 января, в Тбилиси ожидается облачная погода, местами слабый дождь. Восход солнца будет в 08:24. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 2 градуса тепла, а днем поднимется максимум до 6 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:58. В пятницу, 19 января, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода, ночью слабый дождь. Восход солнца будет в 08:23. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 2 градуса, а днем прогреется до 8 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:59. В субботу, 20 января, синоптики прогнозируют ясную и солнечную погоду. Восход солнца будет в 08:23. Минимальная температура воздуха ночью составит 1 градус тепла, днем воздух прогреется до 11 градусов. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:00. В воскресенье, 21 января, в Тбилиси ожидается местами облачная, местами ясная погода. Температура воздуха ночью упадет до трех градусов. Днем температура воздуха прогреется максимум до плюс 12 градуса тепла. Восход солнца будет в 08:26. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:01.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси, прогноз погоды
погода, грузия, новости, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси, прогноз погоды
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 15 до 21 января
10:29 15.01.2024 (обновлено: 11:00 15.01.2024)
Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает переменчивая погода
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют местами ясную, местами облачную погоду.
В понедельник, 15 января, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит минус 4 градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 5 градусов тепла.
Синоптики прогнозируют слабый ветер.
Закат в Тбилиси будет в 17:54.
Во вторник, 16 января, в Тбилиси сохранится преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 08:25.
Минимальная температура воздуха ночью упадет до минус двух градусов, а днем столбик термометра поднимется до 7 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 17:55.
В среду, 17 января, в Тбилиси ожидается местами преимущественно ясная, местами облачная погода. Восход солнца будет в 08:24.
Минимальная температура воздуха ночью составит 1 градус, а днем столбик термометра поднимется максимум до 9 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 17:57.
В четверг, 18 января, в Тбилиси ожидается облачная погода, местами слабый дождь. Восход солнца будет в 08:24.
Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 2 градуса тепла, а днем поднимется максимум до 6 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 17:58.
В пятницу, 19 января, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода, ночью слабый дождь. Восход солнца будет в 08:23.
Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 2 градуса, а днем прогреется до 8 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 17:59.
В субботу, 20 января, синоптики прогнозируют ясную и солнечную погоду. Восход солнца будет в 08:23.
Минимальная температура воздуха ночью составит 1 градус тепла, днем воздух прогреется до 11 градусов.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:00.
В воскресенье, 21 января, в Тбилиси ожидается местами облачная, местами ясная погода. Температура воздуха ночью упадет до трех градусов. Днем температура воздуха прогреется максимум до плюс 12 градуса тепла. Восход солнца будет в 08:26.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:01.