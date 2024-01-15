https://sputnik-georgia.ru/20240115/v-shkolakh-gruzii-vozobnovilsya-uchebnyy-protsess-285642848.html

В школах Грузии возобновился учебный процесс

В школах Грузии возобновился учебный процесс

В частных школах и детских садах сроки каникул определяет руководство учебных заведений 15.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Зимние каникулы для детей в Грузии подошли к концу – с 15 января в государственных школах и детских садах возобновился учебно-воспитательный процесс. Школьники отдыхали с 30 декабря, последний учебный день в 2023 году выдался на пятницу, 29 декабря. Согласно приказу министра образования и науки, зимние каникулы в Грузии длятся до 15 января. Выходным днем является 19 января – по случаю православного праздника Крещения Господня. Что касается государственных детских садов, то для них учебно-воспитательный процесс также прекратился 29 декабря и возобновился 15 января. При этом в частных школах и детских садах сроки каникул определяет руководство учебных заведений. Впереди школьников ждут весенние каникулы, которые начнутся 8 марта и продлятся до 15 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, школа, образование, образование в грузии, образ жизни