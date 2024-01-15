https://sputnik-georgia.ru/20240115/verkhniy-lars-segodnya-otkryto-dvizhenie-dlya-bolshegruzov-285652790.html
Верхний Ларс сегодня: открыто движение для большегрузов
Верхний Ларс сегодня: открыто движение для большегрузов
Движение было ограничено из-за обильного снегопада 15.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-15T17:52+0400
2024-01-15T17:52+0400
2024-01-15T17:52+0400
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департамент автомобильных дорог
мцхета-степанцминда-ларс
ситуация на военно-грузинской дороге
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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией (ТПП "Верхний Ларс") восстановлено для автомобилей с прицепами и полуприцепами после проведения очистительных работ, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничения были введены на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада. Движение для других видов транспорта свободно.Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста)-Коби осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные тоннели.Движение прицепов, полуприцепов и автобусов вместимостью более 30 посадочных мест будет осуществляться в одностороннем порядке в тоннелях.Движение в указанном режиме осуществляется под непосредственным контролем патрульной полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, погода, новости, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге
грузия, погода, новости, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге
Верхний Ларс сегодня: открыто движение для большегрузов
Движение было ограничено из-за обильного снегопада
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией (ТПП "Верхний Ларс") восстановлено для автомобилей с прицепами и полуприцепами после проведения очистительных работ, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.
Ограничения были введены на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада. Движение для других видов транспорта свободно.
Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста)-Коби осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные тоннели.
Движение прицепов, полуприцепов и автобусов вместимостью более 30 посадочных мест будет осуществляться в одностороннем порядке в тоннелях.
Движение в указанном режиме осуществляется под непосредственным контролем патрульной полиции.