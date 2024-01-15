https://sputnik-georgia.ru/20240115/verkhniy-lars-segodnya-otkryto-dvizhenie-dlya-bolshegruzov-285652790.html

Верхний Ларс сегодня: открыто движение для большегрузов

Верхний Ларс сегодня: открыто движение для большегрузов

Движение было ограничено из-за обильного снегопада 15.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-15T17:52+0400

2024-01-15T17:52+0400

2024-01-15T17:52+0400

грузия

погода

новости

верхний ларс

департамент автомобильных дорог

мцхета-степанцминда-ларс

ситуация на военно-грузинской дороге

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/04/251071936_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_08a941e21eb81ecd631c53ad3e80dab7.jpg

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией (ТПП "Верхний Ларс") восстановлено для автомобилей с прицепами и полуприцепами после проведения очистительных работ, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничения были введены на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада. Движение для других видов транспорта свободно.Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста)-Коби осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные тоннели.Движение прицепов, полуприцепов и автобусов вместимостью более 30 посадочных мест будет осуществляться в одностороннем порядке в тоннелях.Движение в указанном режиме осуществляется под непосредственным контролем патрульной полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

верхний ларс

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, погода, новости, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге