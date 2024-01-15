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Взрыв и пожар в Баку – из-под завалов извлекли тела трех человек

Взрыв и пожар в Баку – из-под завалов извлекли тела трех человек

В результате взрыва в цехе в Бинагадинском районе Баку и возникшего затем пожара пострадали 24 человека 15.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-15T16:22+0400

2024-01-15T16:22+0400

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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. В Баку произошел мощный взрыв в мебельном цехе, на месте происшествия работают 15 бригад скорой помощи, сообщил Sputnik Азербайджан.В результате взрыва в цехе в Бинагадинском районе Баку и возникшего затем пожара пострадали 24 человека, сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями.Генеральная прокуратура и МЧС Азербайджана распространили совместное заявление по факту взрыва и пожара в мебельном цехе в Баку.По факту происшествия возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении.Также отмечается, что под обломками обнаружены тела трех человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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