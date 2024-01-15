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Зима в Грузии: снежные сугробы в высокогорной Аджарии – видео
Зима в Грузии: снежные сугробы в высокогорной Аджарии – видео
Смотрите в видео Sputnik Грузия, как выглядят населенные пункты высокогорной Аджарии после сильного снегопада. Там в чрезвычайном режиме ведется расчистка... 15.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-15T13:03+0400
2024-01-15T13:03+0400
2024-01-15T13:48+0400
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В высокогорную Аджарию пришла снежная зима. Жители населенных пунктов с трудом пробираются через сугробы. Снегоочистительная техника работает в особом режиме, чтобы движение на дорогах не прерывалось.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, снег, снег и мороз, аджария, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, снег, снег и мороз, аджария, видео
Зима в Грузии: снежные сугробы в высокогорной Аджарии – видео
13:03 15.01.2024 (обновлено: 13:48 15.01.2024)
Смотрите в видео Sputnik Грузия, как выглядят населенные пункты высокогорной Аджарии после сильного снегопада. Там в чрезвычайном режиме ведется расчистка дорог от снега
В высокогорную Аджарию пришла снежная зима. Жители населенных пунктов с трудом пробираются через сугробы. Снегоочистительная техника работает в особом режиме, чтобы движение на дорогах не прерывалось.