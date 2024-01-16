https://sputnik-georgia.ru/20240116/285658854.html

СВО: новогодняя стратегия России – уничтожение натовского прокси-ВПК на Украине

СВО: новогодняя стратегия России – уничтожение натовского прокси-ВПК на Украине

Запад видит значительное усиление российской армии и осознает неизбежность потери киевским режимом новых территорий, разделения Украины на части, отмечает... 16.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-16T09:41+0400

2024-01-16T09:41+0400

2024-01-16T09:41+0400

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Вооруженные силы России в начале 2024 года реализуют новую стратегию доминирования на украинском ТВД – массированными ударами гиперзвуковыми, баллистическими и крылатыми ракетами, а также беспилотниками на всю глубину оперативного тыла противника, с приоритетным поражением предприятий ВПК. Именно такой удар нанесла Россия утром 13 января по украинским предприятиям, производящим порох, беспилотники и снаряды калибров 155, 152 и 125 миллиметров. Все назначенные объекты поражены.Минобороны РФ в январе ежедневно сообщает о массированных ударах по промышленной базе ВСУ на огромной территории – от Харькова до Киева и Львова, доказывая Западу, что количество высокоточного (гиперзвукового) оружия у России растет и на Украине совершенно невозможно создать защищенную зону для комфортного формирования прокси-ВПК.Киевский режим практически полностью зависит от внешних поставок оружия, боеприпасов и зарубежного сервисного обслуживания (ремонта) западных систем. Руководство НАТО (Вашингтон) считает это временным решением, однако Россия ни при каких обстоятельствах (даже в случае прекращения конфликта), никогда не позволит сделать из Украины некое подобие милитаризованного Израиля – с подземными комплексами ВПК, большой армией и маленькой ядерной бомбой. В один прекрасный день арсеналы Пентагона и НАТО окончательно опустеют, и тогда украинская армия либо поднимет белый флаг, либо навсегда "отступит" на территорию Польши и Румынии.Судьба киевского режима уже сегодня на Западе никого не волнует — своя рубашка ближе к телу, а Красное море и Тайваньский пролив гораздо горячее моря Черного.Украинская ночь "гегемона"Старший научный сотрудник одного из крупных американских фондов Дару Массикот отмечает в Financial Times, что "комбинированные атаки со стороны русских становятся все более сложными". Якобы российские войска сначала применяют "медленно летящие беспилотники, потом дозвуковые крылатые ракеты, а затем и баллистические ракеты". В итоге поражаются все цели, включая украинские военные заводы, где пытаются наладить производство и сборку боеприпасов и техники стандартов НАТО. Попутно уничтожаются поставленные Западом средства ПВО. Поэтому перспективы присутствия Пентагона и альянса на Украине выглядят неважно.На совете НАТО-Украина 10 января обсуждали возможности усиления изрядно истощенных ПВО и ВВС украинской армии. В Киеве заговорили даже о подготовке трех аэродромов для приема истребителей F-16 – во Львовской, в Винницкой и Ивано-Франковской областях. Есть вероятность, что десятки подержанных F-16 и сотни новых ракет Patriot "по инерции" окажутся на Украине и все же не помогут ей. Не случайно верноподданный Америки германский канцлер Олаф Шольц 8 января тревожно призвал всех европейских союзников предоставить киевскому режиму больше военной помощи и обещал удвоить вклад ФРГ – до 8 миллиардов евро в 2024 году. С важной оговоркой: "Одного этого недостаточно для гарантий безопасности Украины в долгосрочной перспективе".Издание Politico констатировало: "Запад устал от подхода "столько, сколько потребуется". И неспособность (нежелание) сената США принять пакет помощи Украине (на 61 миллиард долларов) включает "принцип домино". Пришло время новой стратегии, ведь "победа России нанесет такой удар по авторитету Запада, что затмит последствия поражения в Афганистане". Громкие слова, оторванные от реальности мантры о "стратегическом поражении России" всем уже изрядно надоели. Вашингтон больше не верит в победу ВСУ и НАТО и дистанцируется от украинского ТВД.Запад видит значительное усиление российской армии – на фоне почти двух лет СВО и "парада санкций" – и осознает неизбежность потери киевским режимом новых территорий, разделения Украины на части. Так, объявленный журналом The American Conservative "вечер Америки" трансформируется в украинскую ночь "гегемона".Трезвомыслящие американцы все чаще задают своему правительству неудобные вопросы: "Зарубежных военных баз у США больше, чем у любой другой страны. Наши войны после 11 сентября (2001 года) унесли жизни 4,5 миллиона человек и привели к перемещению до 60 миллионов. Зачем?" Новая эпоха прокси-войн выглядит столь же дорогостоящей и бессмысленной.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramМнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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