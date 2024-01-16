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Крупнейшее с прошлого века извержение вулкана юге Исландии – фото

Крупнейшее с прошлого века извержение вулкана юге Исландии – фото

В Исландии заявили, что извержение вулкана на юге страны стало крупнейшим с 1973 года. Смотрите в фотоленте Sputnik эпичные снимки природного явления 16.01.2024, Sputnik Грузия

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Извержение вулкана началось в воскресенье на полуострове Рейкьянес на юге Исландии недалеко от города Гриндавик. Ранее оттуда были эвакуированы все жители.Власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Местное телевидение сообщило, что лава дошла до построек, несколько домов загорелись.

исландия

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