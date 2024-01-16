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Крупнейшее с прошлого века извержение вулкана юге Исландии – фото
Крупнейшее с прошлого века извержение вулкана юге Исландии – фото
В Исландии заявили, что извержение вулкана на юге страны стало крупнейшим с 1973 года. Смотрите в фотоленте Sputnik эпичные снимки природного явления 16.01.2024, Sputnik Грузия
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Извержение вулкана началось в воскресенье на полуострове Рейкьянес на юге Исландии недалеко от города Гриндавик. Ранее оттуда были эвакуированы все жители.Власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Местное телевидение сообщило, что лава дошла до построек, несколько домов загорелись.
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, исландия, в мире, извержение вулкана
фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, исландия, в мире, извержение вулкана

Крупнейшее с прошлого века извержение вулкана юге Исландии – фото

11:38 16.01.2024
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В Исландии заявили, что извержение вулкана на юге страны стало крупнейшим с 1973 года. Смотрите в фотоленте Sputnik эпичные снимки природного явления
Извержение вулкана началось в воскресенье на полуострове Рейкьянес на юге Исландии недалеко от города Гриндавик. Ранее оттуда были эвакуированы все жители.
Власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Местное телевидение сообщило, что лава дошла до построек, несколько домов загорелись.
© AFP 2024 / Icelandic Department of Civil Protection and Emergency Management

Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес в Исландии в минувшее воскресенье.

Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес в Исландии в минувшее воскресенье. - Sputnik Грузия
1/10
© AFP 2024 / Icelandic Department of Civil Protection and Emergency Management

Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес в Исландии в минувшее воскресенье.

© AP Photo / Marco Di Marco

Местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации.

Местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации. - Sputnik Грузия
2/10
© AP Photo / Marco Di Marco

Местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации.

© AFP 2024 / Halldor Kolbeins

Реки лавы дошли до построек.

Реки лавы дошли до построек. - Sputnik Грузия
3/10
© AFP 2024 / Halldor Kolbeins

Реки лавы дошли до построек.

© AP Photo / Marco Di Marco

В результате извержения сгорели три дома

В результате извержения сгорели три дома - Sputnik Грузия
4/10
© AP Photo / Marco Di Marco

В результате извержения сгорели три дома

© AFP 2024 / Halldor Kolbeins

Из зоны сейсмологической активности были эвакуированы тысячи жителей.

Из зоны сейсмологической активности были эвакуированы тысячи жителей. - Sputnik Грузия
5/10
© AFP 2024 / Halldor Kolbeins

Из зоны сейсмологической активности были эвакуированы тысячи жителей.

© AFP 2024 / Halldor Kolbeins

Большую часть лавы удержали и направили в сторону защитных барьеров.

Большую часть лавы удержали и направили в сторону защитных барьеров. - Sputnik Грузия
6/10
© AFP 2024 / Halldor Kolbeins

Большую часть лавы удержали и направили в сторону защитных барьеров.

© AFP 2024 / Sergei Gapon

Из-за потоков лавы была повреждена электрическая инфраструктура.

Из-за потоков лавы была повреждена электрическая инфраструктура. - Sputnik Грузия
7/10
© AFP 2024 / Sergei Gapon

Из-за потоков лавы была повреждена электрическая инфраструктура.

© AFP 2024 / Sergei Gapon

А также пострадали отопительные трубы, население осталось без горячей воды.

А также пострадали отопительные трубы, население осталось без горячей воды. - Sputnik Грузия
8/10
© AFP 2024 / Sergei Gapon

А также пострадали отопительные трубы, население осталось без горячей воды.

© AP Photo / Marco Di Marco

Нынешнее извержение вулкана является самым серьезным с января 1973 года.

Нынешнее извержение вулкана является самым серьезным с января 1973 года. - Sputnik Грузия
9/10
© AP Photo / Marco Di Marco

Нынешнее извержение вулкана является самым серьезным с января 1973 года.

© AFP 2024 / Sergei Gapon

На территории Исландии располагается 33 активные вулканические системы.

На территории Исландии располагается 33 активные вулканические системы. - Sputnik Грузия
10/10
© AFP 2024 / Sergei Gapon

На территории Исландии располагается 33 активные вулканические системы.

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