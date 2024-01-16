https://sputnik-georgia.ru/20240116/285672435.html
Последствия мощного взрыва в мебельном цехе в Баку – фото
Последствия мощного взрыва в мебельном цехе в Баку – фото
В мебельном цехе в Бинагадинском районе города Баку прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки ужасных последствий 16.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-16T13:08+0400
2024-01-16T13:08+0400
2024-01-16T13:08+0400
мультимедиа
новости в фотографиях
фотоленты
баку
в мире
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/10/285672614_0:92:3000:1780_1920x0_80_0_0_6ba3447918268cc9bfb6584952bfdf6b.jpg
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Государственной службы пожарной охраны МЧС и полиции, сообщает Sputnik Азербайджан.В результате взрыва в цехе погибли пять человек. Министерство иностранных дел подтвердило факт гибели 35-летнего гражданина Грузии Серраджа Юсибова.В кротчайшие сроки пожар был локализован, а затем полностью ликвидирован.
баку
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/10/285672614_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_bebc9743d0fb87375f9be40c87213b4b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото, мультимедиа, новости в фотографиях, фотоленты, баку, в мире, происшествия
фото, мультимедиа, новости в фотографиях, фотоленты, баку, в мире, происшествия
Последствия мощного взрыва в мебельном цехе в Баку – фото
В мебельном цехе в Бинагадинском районе города Баку прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки ужасных последствий
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Государственной службы пожарной охраны МЧС и полиции, сообщает
Sputnik Азербайджан
.
В результате взрыва в цехе погибли пять человек. Министерство иностранных дел подтвердило факт гибели 35-летнего гражданина Грузии Серраджа Юсибова.
В кротчайшие сроки пожар был локализован, а затем полностью ликвидирован.
© photo: Sputnik / Murad Orujov
Взрыв прогремел в минувший понедельник в цехе на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку.
Взрыв прогремел в минувший понедельник в цехе на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку.
© photo: Sputnik / Murad Orujov
После детонации начался пожар.
После детонации начался пожар.
© photo: Sputnik / Murad Orujov
На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты.
На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты.
© photo: Sputnik / Murad Orujov
В кротчайшие сроки огонь был локализован, а затем полностью ликвидирован.
В кротчайшие сроки огонь был локализован, а затем полностью ликвидирован.
© photo: Sputnik / Murad Orujov
В результате взрыва и возникшего затем пожара погибли семь человек.
В результате взрыва и возникшего затем пожара погибли семь человек.
© photo: Sputnik / Murad Orujov
Министерство иностранных дел подтвердило факт гибели 35-летнего гражданина Грузии Серраджа Юсибова.
Министерство иностранных дел подтвердило факт гибели 35-летнего гражданина Грузии Серраджа Юсибова.
© photo: Sputnik / Murad Orujov
Погибший являлся жителем села Нахидури Болнисского района (регион Квемо Картли). Мужчина уехал в Баку на заработки.
Погибший являлся жителем села Нахидури Болнисского района (регион Квемо Картли). Мужчина уехал в Баку на заработки.
© photo: Sputnik / Murad Orujov
МЧС Азербайджана также сообщает о 24 пострадавших.
МЧС Азербайджана также сообщает о 24 пострадавших.
© photo: Sputnik / Murad Orujov
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
© photo: Sputnik / Murad Orujov
Назначены соответствующие экспертизы для установления причины взрыва.
Назначены соответствующие экспертизы для установления причины взрыва.