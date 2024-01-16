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Последствия мощного взрыва в мебельном цехе в Баку – фото
Последствия мощного взрыва в мебельном цехе в Баку – фото
В мебельном цехе в Бинагадинском районе города Баку прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки ужасных последствий 16.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-16T13:08+0400
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На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Государственной службы пожарной охраны МЧС и полиции, сообщает Sputnik Азербайджан.В результате взрыва в цехе погибли пять человек. Министерство иностранных дел подтвердило факт гибели 35-летнего гражданина Грузии Серраджа Юсибова.В кротчайшие сроки пожар был локализован, а затем полностью ликвидирован.
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фото, мультимедиа, новости в фотографиях, фотоленты, баку, в мире, происшествия
фото, мультимедиа, новости в фотографиях, фотоленты, баку, в мире, происшествия

Последствия мощного взрыва в мебельном цехе в Баку – фото

13:08 16.01.2024
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В мебельном цехе в Бинагадинском районе города Баку прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки ужасных последствий
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Государственной службы пожарной охраны МЧС и полиции, сообщает Sputnik Азербайджан.
В результате взрыва в цехе погибли пять человек. Министерство иностранных дел подтвердило факт гибели 35-летнего гражданина Грузии Серраджа Юсибова.
В кротчайшие сроки пожар был локализован, а затем полностью ликвидирован.
© photo: Sputnik / Murad Orujov

Взрыв прогремел в минувший понедельник в цехе на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку.

Взрыв прогремел в минувший понедельник в цехе на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку. - Sputnik Грузия
1/10
© photo: Sputnik / Murad Orujov

Взрыв прогремел в минувший понедельник в цехе на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку.

© photo: Sputnik / Murad Orujov

После детонации начался пожар.

После детонации начался пожар. - Sputnik Грузия
2/10
© photo: Sputnik / Murad Orujov

После детонации начался пожар.

© photo: Sputnik / Murad Orujov

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты.

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты. - Sputnik Грузия
3/10
© photo: Sputnik / Murad Orujov

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты.

© photo: Sputnik / Murad Orujov

В кротчайшие сроки огонь был локализован, а затем полностью ликвидирован.

В кротчайшие сроки огонь был локализован, а затем полностью ликвидирован. - Sputnik Грузия
4/10
© photo: Sputnik / Murad Orujov

В кротчайшие сроки огонь был локализован, а затем полностью ликвидирован.

© photo: Sputnik / Murad Orujov

В результате взрыва и возникшего затем пожара погибли семь человек.

В результате взрыва и возникшего затем пожара погибли семь человек. - Sputnik Грузия
5/10
© photo: Sputnik / Murad Orujov

В результате взрыва и возникшего затем пожара погибли семь человек.

© photo: Sputnik / Murad Orujov

Министерство иностранных дел подтвердило факт гибели 35-летнего гражданина Грузии Серраджа Юсибова.

Министерство иностранных дел подтвердило факт гибели 35-летнего гражданина Грузии Серраджа Юсибова. - Sputnik Грузия
6/10
© photo: Sputnik / Murad Orujov

Министерство иностранных дел подтвердило факт гибели 35-летнего гражданина Грузии Серраджа Юсибова.

© photo: Sputnik / Murad Orujov

Погибший являлся жителем села Нахидури Болнисского района (регион Квемо Картли). Мужчина уехал в Баку на заработки.

Погибший являлся жителем села Нахидури Болнисского района (регион Квемо Картли). Мужчина уехал в Баку на заработки. - Sputnik Грузия
7/10
© photo: Sputnik / Murad Orujov

Погибший являлся жителем села Нахидури Болнисского района (регион Квемо Картли). Мужчина уехал в Баку на заработки.

© photo: Sputnik / Murad Orujov

МЧС Азербайджана также сообщает о 24 пострадавших.

МЧС Азербайджана также сообщает о 24 пострадавших. - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik / Murad Orujov

МЧС Азербайджана также сообщает о 24 пострадавших.

© photo: Sputnik / Murad Orujov

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. - Sputnik Грузия
9/10
© photo: Sputnik / Murad Orujov

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

© photo: Sputnik / Murad Orujov

Назначены соответствующие экспертизы для установления причины взрыва.

Назначены соответствующие экспертизы для установления причины взрыва. - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Sputnik / Murad Orujov

Назначены соответствующие экспертизы для установления причины взрыва.

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