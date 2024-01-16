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Последствия мощного взрыва в мебельном цехе в Баку – фото

Последствия мощного взрыва в мебельном цехе в Баку – фото

В мебельном цехе в Бинагадинском районе города Баку прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки ужасных последствий 16.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-16T13:08+0400

2024-01-16T13:08+0400

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На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Государственной службы пожарной охраны МЧС и полиции, сообщает Sputnik Азербайджан.В результате взрыва в цехе погибли пять человек. Министерство иностранных дел подтвердило факт гибели 35-летнего гражданина Грузии Серраджа Юсибова.В кротчайшие сроки пожар был локализован, а затем полностью ликвидирован.

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