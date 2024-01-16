https://sputnik-georgia.ru/20240116/285688991.html

Запад с Украиной совершили дипломатический прорыв в Давосе

Запад с Украиной совершили дипломатический прорыв в Давосе

По мнению Financial Times, главным достижением встречи по Украине на форуме в Давосе стало коллективное фото участников, поскольку на нем оказалось большее... 16.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-16T19:14+0400

2024-01-16T19:14+0400

2024-01-16T19:14+0400

в мире

новости

политика

украина

давос

financial times

bloomberg

колумнисты

обострение ситуации вокруг украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22973/99/229739970_0:143:3387:2048_1920x0_80_0_0_3bb7ad1c7182ee8a76a4484811716415.jpg

Правда, издание было вынуждено признать, что "никакого прогресса по реальному мирному соглашению не произошло", что вряд ли способно хоть кого-то удивить, учитывая формат данных мероприятий. Аналогичного мнения придерживается и Bloomberg, пишет колумнист РИА Новости.Дело дошло до того, что там же, в Давосе, министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис прямо заявил, что невозможно проводить "мирную конференцию" без России. Похоже, даже ко всему привычных швейцарских дипломатов достало положение посмешища, в котором оказался Запад. Есть подозрение, что большая часть незападных стран, принявших участие во встрече, пошла на нее ради того, чтобы собственными глазами понаблюдать театр абсурда, в настоящий момент уже превращающийся в цирк.Базовый принцип урегулирования конфликтов настолько прост и очевиден, что его осознают даже двухлетние малыши, поссорившиеся в песочнице из-за игрушки: кто победил, тот и получает приз. В большой политике все, конечно, много сложнее. Большинство военных конфликтов заканчиваются сложным переговорным процессом, зачастую напоминающим торг, исход которого сильно зависит от дипломатического искусства участников. Куда более редкий случай — ситуация тотального поражения одной из сторон, что позволяет победителю полностью диктовать свою волю побежденному: безоговорочная капитуляция и крах Третьего рейха тут является, конечно, самым ярким и известным примером. Тем не менее в основе лежит ровно тот же, что и на детской площадке, принцип — сначала надо победить.В конфликте вокруг Украины Запад и Киев поставили телегу сильно впереди лошади. Европейские и американские должностные лица стали заявлять, что Москва заплатит за все, едва ли не с 24 февраля 2022-го, а Зеленский представил свою "формулу мира", состоящую из десяти пунктов, более года назад — в ноябре 2022-го. И это были не просто слова: противником реально была сделана ставка на сокрушительный разгром России, что позволит выставить ей любые, самые дикие условия — и у нашей страны не останется выхода, кроме как их выполнить.Теперь же неизменившаяся официальная позиция украинских властей и их западных покровителей выглядит просто анекдотичной. По самым оптимистичным — для Киева — оценкам, ситуация на фронте зашла в позиционный тупик. А наиболее трезвомыслящие аналитики считают, что развивающиеся процессы ведут Украину к полной — военной, политической и социально-экономической — катастрофе уже не в сильно отделенном будущем.И вот в данной ситуации Украина — как и полтора года назад — требует от России вывода войск, возвращения к границам 1991 года, астрономические суммы репараций и другие удивительные вещи. Запад же данное порождение тяжелого бреда фактически поддерживает и даже вносит свою лепту в процесс, устраивая мероприятия типа давосского.А еще вчера агентство Reuters порадовало новым блистательным проектом финансирования Киева, предложив тому выпустить "репарационные облигации". Агентство оценило объемы возможного привлечения средств в 300 миллиардов долларов, то есть в сумму замороженных российских активов, приемлемый способ конфискации которых Запад так активно ищет последнее время.В общем, ничего удивительного, что встреча в Давосе оказалась столь массовой, несмотря на заведомую провальность. Если полтора года назад на любые попытки втянуть его в "переговорный процесс", Глобальный Юг занимал резонную позицию "вы сначала Россию-то победите, тогда и поговорим о репарациях и контрибуциях", то теперь найдется масса желающих понаблюдать и посмеяться над позором Запада, докатившимся до гениальной дипломатической концепции: "Да, Украина (и мы вместе с ней) терпит поражение, но Россия все равно должна Крым, Донбасс и триллион долларов. А мир обязан нам помочь этого добиться".Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

украина

давос

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Ирина Алкснис https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23794/91/237949171_126:0:888:761_100x100_80_0_0_736bf9b504eaa73ee67cb7f3fbd76f62.jpg

Ирина Алкснис https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23794/91/237949171_126:0:888:761_100x100_80_0_0_736bf9b504eaa73ee67cb7f3fbd76f62.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ирина Алкснис https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23794/91/237949171_126:0:888:761_100x100_80_0_0_736bf9b504eaa73ee67cb7f3fbd76f62.jpg

в мире, новости, политика, украина, давос, financial times, bloomberg, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины