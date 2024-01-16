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Грузинская диаспора делает все, чтобы поддержать права грузин в России – эксперт
Грузинская диаспора делает все, чтобы поддержать права грузин в России – эксперт
Грузинская диаспора сегодня делает все возможное, чтобы поддержать права грузин в России, она вышла на новый уровень. Так считает эксперт и специалист по... 16.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-16T13:09+0400
2024-01-16T13:24+0400
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Смотрите в видео, о чем рассказала замдиректора по международным связям Центра постсоветских стран, эксперт по вопросам миграции ЕС и постсоветского пространства Анна Хотивришвили в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."На сегодняшний день диаспора пытается действительно наладить и поддержать права грузин в России. Двери грузинской диаспоры открыты для всех. Грузины могут обратиться в грузинскую диаспору, и по мере поступления проблем мы пытаемся разрешить их и помочь всем грузинам, живущим в России", – сказала Хотивришвили.По ее словам, грузинская диаспора во главе с Давидом Цецхладзе организовывает очень интересные мероприятия в культурной сфере, молодежные конференции, тематические форумы."Мы пытаемся продвинуть грузинскую цивилизацию, культуру, внедрить связи и расширить круг и сферу интересов, наладить отношения между российскими и грузинскими экспертами", – подчеркнула эксперт.Кроме того, диаспора налаживает связи с университетами, которые функционируют на территории России, студентами, помогает людям временно трудоустроиться в России.Как подчеркнула Хотивришвили, если грузинская диаспора и сталкивается с какими-то трудностями, то они исходят с грузинской стороны."Если мы организовываем какое-либо мероприятие, то это обязательно в Грузии оценивается как негативное действие. Хотя мы действуем в рамках грузинских интересов", – подчеркнула эксперт.Немаловажно, что при диаспоре функционирует центр, где можно научиться грузинскому языку, танцам, игре на национальных музыкальных инструментах.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, грузинская диаспора, грузинская диаспора россии, политика, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, грузинская диаспора, грузинская диаспора россии, политика, видео

Грузинская диаспора делает все, чтобы поддержать права грузин в России – эксперт

13:09 16.01.2024 (обновлено: 13:24 16.01.2024)
© video: Sputnik / Stringer
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Грузинская диаспора сегодня делает все возможное, чтобы поддержать права грузин в России, она вышла на новый уровень. Так считает эксперт и специалист по международным отношениям Анна Хотивришвили
Смотрите в видео, о чем рассказала замдиректора по международным связям Центра постсоветских стран, эксперт по вопросам миграции ЕС и постсоветского пространства Анна Хотивришвили в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"На сегодняшний день диаспора пытается действительно наладить и поддержать права грузин в России. Двери грузинской диаспоры открыты для всех. Грузины могут обратиться в грузинскую диаспору, и по мере поступления проблем мы пытаемся разрешить их и помочь всем грузинам, живущим в России", – сказала Хотивришвили.
По ее словам, грузинская диаспора во главе с Давидом Цецхладзе организовывает очень интересные мероприятия в культурной сфере, молодежные конференции, тематические форумы.
"Мы пытаемся продвинуть грузинскую цивилизацию, культуру, внедрить связи и расширить круг и сферу интересов, наладить отношения между российскими и грузинскими экспертами", – подчеркнула эксперт.
Кроме того, диаспора налаживает связи с университетами, которые функционируют на территории России, студентами, помогает людям временно трудоустроиться в России.
Как подчеркнула Хотивришвили, если грузинская диаспора и сталкивается с какими-то трудностями, то они исходят с грузинской стороны.
"Если мы организовываем какое-либо мероприятие, то это обязательно в Грузии оценивается как негативное действие. Хотя мы действуем в рамках грузинских интересов", – подчеркнула эксперт.
Немаловажно, что при диаспоре функционирует центр, где можно научиться грузинскому языку, танцам, игре на национальных музыкальных инструментах.
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