https://sputnik-georgia.ru/20240116/gruzinskie-gandbolisty-oderzhali-pervuyu-v-istorii-pobedu-na-chempionate-evropy-v-germanii-285665833.html
Грузинские гандболисты одержали первую в истории победу на чемпионате Европы в Германии
Грузинские гандболисты одержали первую в истории победу на чемпионате Европы в Германии
Сборная Грузии после трех встреч с двумя очками занимает третье место в группе Е 16.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-16T13:28+0400
2024-01-16T13:28+0400
2024-01-16T13:28+0400
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нидерланды
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Национальная сборная Грузии по гандболу одержала первую победу в истории на своем дебютном чемпионата Европы, обыграв команду Боснии и Герцеговины со счетом 22:19. Лучшим игроком матча стал вратарь сборной Грузии Зураб Цинцадзе, а больше всего голов удалось забить Георгию Цховребадзе – семь. Сборная Грузии после трех встреч с двумя очками занимает третье место в группе Е. Команда под руководством Тите Каландадзе проиграла первые две встречи турнира. В дебютном матче чемпионата Европы сборная Грузии уступила Нидерландам со счетом 29:34, а во втором матче уступила действующему чемпиону турнира, сборной Швеции, со счетом 26:42. Первенство континента по гандболу принимают шесть немецких городов: Дюссельдорф, Кельн, Берлин, Гамбург, Мангейм и Мюнхен. Сборная Грузии попала в группу Е со сборными Швеции, Нидерландов и Боснии-Герцеговины. Всего на турнире борьбу на предварительном этапе начали 24 команды, разбитые на шесть групп. По две лучших команды из каждой группы выйдут в основной раунд, в котором сборные будут разбиты уже на две группы по шесть команд. Команды групп А, В, С попадают в одну шестерку, из групп D, E, F – в другую. Фаворитами чемпионата считаются команды Дании, Швеции и Испании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, швеция, нидерланды, германия, георгий цховребадзе
спорт, грузия, новости, швеция, нидерланды, германия, георгий цховребадзе
Грузинские гандболисты одержали первую в истории победу на чемпионате Европы в Германии
Сборная Грузии после трех встреч с двумя очками занимает третье место в группе Е
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Национальная сборная Грузии по гандболу одержала первую победу в истории на своем дебютном чемпионата Европы, обыграв команду Боснии и Герцеговины со счетом 22:19.
Лучшим игроком матча стал вратарь сборной Грузии Зураб Цинцадзе, а больше всего голов удалось забить Георгию Цховребадзе – семь. Сборная Грузии после трех встреч с двумя очками занимает третье место в группе Е.
Команда под руководством Тите Каландадзе проиграла первые две встречи турнира. В дебютном матче чемпионата Европы сборная Грузии уступила Нидерландам со счетом 29:34, а во втором матче уступила действующему чемпиону турнира, сборной Швеции, со счетом 26:42.
Первенство континента по гандболу принимают шесть немецких городов: Дюссельдорф, Кельн, Берлин, Гамбург, Мангейм и Мюнхен. Сборная Грузии попала в группу Е со сборными Швеции, Нидерландов и Боснии-Герцеговины.
Всего на турнире борьбу на предварительном этапе начали 24 команды, разбитые на шесть групп. По две лучших команды из каждой группы выйдут в основной раунд, в котором сборные будут разбиты уже на две группы по шесть команд.
Команды групп А, В, С попадают в одну шестерку, из групп D, E, F – в другую. Фаворитами чемпионата считаются команды Дании, Швеции и Испании.