Грузия рассчитывает на медаль Олимпиады-2026 в фигурном катании

"Да, безусловно, – сказала Гиоргобиани в ответ на вопрос, являются ли кадровые изменения в команде подготовкой к завоеванию медали на ближайшей Олимпиаде. – Командник в Пекине был для Грузии чрезвычайно важен. Это исторический момент, мы впервые туда отобрались, так что тогда нашей целью было просто в нем поучаствовать и хорошо выступить. Сейчас ставки повышаются, и мы надеемся на большее. Дай Бог, чтобы все наши лидеры были здоровы, а мы будем стараться обеспечивать их всем необходимым".