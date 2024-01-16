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Грузия рассчитывает на медаль Олимпиады-2026 в фигурном катании
Грузия рассчитывает на медаль Олимпиады-2026 в фигурном катании
В Федерации фигурного катания Грузии обещают обеспечить фигуристов всем необходимым для успешного выступления на Олимпиаде 16.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-16T16:25+0400
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Сборная Грузии по фигурному катанию рассчитывает завоевать медаль командного турнира на Олимпийских играх 2026 года, заявила президент национальной федерации Мариам Гиоргобиани РИА Новости.Сборная Грузии дебютировала в олимпийском командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, заняв шестое место в сводной таблице и не квалифицировавшись в произвольную программу. В нынешнем сезоне команду Грузии пополнил танцевальный дуэт Диана Дэвис/Глеб Смолкин, представлявший Россию на Олимпиаде в Пекине.Представляющие Грузию уроженка Тольятти Анастасия Губанова и спортивная пара Анастасия Метелкина/Лука Берулава завоевали серебро на чемпионате Европы 2024 года в Каунасе.Олимпийские игры 2026 пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, анастасия губанова
Грузия рассчитывает на медаль Олимпиады-2026 в фигурном катании
16:25 16.01.2024 (обновлено: 16:53 16.01.2024)
В Федерации фигурного катания Грузии обещают обеспечить фигуристов всем необходимым для успешного выступления на Олимпиаде
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik.
Сборная Грузии по фигурному катанию рассчитывает завоевать медаль командного турнира на Олимпийских играх 2026 года, заявила президент национальной федерации Мариам Гиоргобиани РИА Новости
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Сборная Грузии дебютировала в олимпийском командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, заняв шестое место в сводной таблице и не квалифицировавшись в произвольную программу. В нынешнем сезоне команду Грузии пополнил танцевальный дуэт Диана Дэвис/Глеб Смолкин, представлявший Россию на Олимпиаде в Пекине.
"Да, безусловно, – сказала Гиоргобиани в ответ на вопрос, являются ли кадровые изменения в команде подготовкой к завоеванию медали на ближайшей Олимпиаде. – Командник в Пекине был для Грузии чрезвычайно важен. Это исторический момент, мы впервые туда отобрались, так что тогда нашей целью было просто в нем поучаствовать и хорошо выступить. Сейчас ставки повышаются, и мы надеемся на большее. Дай Бог, чтобы все наши лидеры были здоровы, а мы будем стараться обеспечивать их всем необходимым".
Представляющие Грузию уроженка Тольятти Анастасия Губанова и спортивная пара Анастасия Метелкина/Лука Берулава завоевали серебро на чемпионате Европы 2024 года в Каунасе.
Олимпийские игры 2026 пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.