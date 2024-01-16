https://sputnik-georgia.ru/20240116/kak-podgotovitsya-k-kupaniyu-v-prorubi-na-kreschenie-sovety-spetsialistov-285687190.html

Как подготовиться к купанию в проруби на Крещение? Советы специалистов

Как подготовиться к купанию в проруби на Крещение? Советы специалистов

Крещение Господне православные отмечают 19 января – праздник установлен в память о Крещении Спасителя в реке Иордан 16.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-16T17:22+0400

2024-01-16T17:22+0400

2024-01-16T17:22+0400

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На Крещение обычно освящают воду в церквях и в водоемах, в которых в праздник люди купаются. Как подготовиться к купанию в проруби на Крещение Господне, советы специалистов, читайте в Sputnik Грузия. Когда купаются в проруби С давних пор одной из традиций на Крещение Господне стало купаться в праздник в проруби или другом водоеме. Поэтому после водоосвящения в церквях некоторые священнослужители выходят крестным ходом на водоемы, чтобы освятить в них воду. Такие шествия на Крещение Господне называют ходом на Иордан, а прорубь, вырубленную для купания во льду, – Иорданью. После освящения вода в проруби становится целебной, и, искупавшись в ней на Крещение, каждый человек ощущает прилив сил – физических и духовных. Кроме того, купание в освященной проруби, как многие верят, помогает смыть грехи, поэтому желающих искупаться на Крещение в проруби достаточно много. При этом священнослужители предупреждают, что сытым и пьяным купаться в проруби на Крещение нельзя, так как пьянство и чревоугодие довольно серьезные грехи, следовательно, Господь не пошлет Своего благословение. А перед купанием в проруби нужно сходить в храм и помолиться. Женщины должны купаться в проруби на Крещение в закрытой рубашке и желательно новой. Однако, чтобы купание в проруби не нанесло вред здоровью, нужно предварительно подготовиться с учетом советов специалистов. Как подготовиться На Крещение купаться в проруби нелегко, поэтому к этому обряду нужно предварительно подготовиться. Людям с хроническими заболеваниями лучше воздержаться от купания в проруби или с разрешения врача подготовиться к этому ритуалу, соблюдая все меры безопасности. Специалисты советуют купаться в проруби, которая специально оборудована у берега, под присмотром спасателей. Для купания в проруби нужно взять с собой полотенце и махровый халат, а также плавки или рубашку, специальные резиновые тапочки, шапку и комплект сухой одежды. Возьмите с собой термос с горячим чаем, который поможет избежать возможного переохлаждения после купания в проруби. Перед тем, как купаться в проруби, нужно как следует разогреть тело. Подойдите к проруби медленно и окунитесь по шею, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Купание в целом должно длиться не больше одной минуты, чтобы избежать общего переохлаждения организма. Выйти из проруби непросто – для этого используйте сухое полотенце или, зачерпнув в пригоршни побольше воды, быстро поднимитесь, опираясь на поручни. Затем хорошенько разотрите полотенцем тело, быстро наденьте сухую одежду и выпейте горячего чаю. От купания в проруби следует отказаться при острых и хронических заболеваниях нервной системы, носоглотки, сердечно-сосудистой, мочеполовой и эндокринной системы, желудочно-кишечного тракта, органов зрения и дыхания, а также при кожно-венерологических заболеваниях.Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-georgia.ru/20231231/kakogo-chisla-otmechayut-kreschenie-gospodne-2024-tserkovnyy-kalendar-285365983.html

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справки , религия , календарь религиозных праздников, крещение господне