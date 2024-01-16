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Мэрия Тбилиси расторгла контракт с подрядчиками – когда откроется проспект Церетели
Мэрия Тбилиси расторгла контракт с подрядчиками – когда откроется проспект Церетели
Договоры расторгнуты из-за плохого качества проводимых работ и несоответствие оговоренным срокам 16.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-16T15:35+0400
2024-01-16T15:35+0400
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каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Расторжение договоров с компаниями-подрядчиками, ответственными за восстановление проспекта Церетели в Тбилиси, не повлияет на сроки, и движение автотранспорта на проспекте будет восстановлено к концу января, сообщает пресс-служба. Мэрия Тбилиси в декабре 2023 года перенесла сроки завершения контракта по восстановлению проспекта Церетели. Согласно предыдущему условию, восстановление проспекта Церетели должно было завершиться за 35 календарных дней с 20 декабря 2023 года, однако, по обновленному условию, работы завершатся за 51 календарный день. В мэрии обещали открыть проезжую часть уже к концу января. Соответствующее распоряжение о расторжении договоров накануне отдал мэр столицы Каха Каладзе. Как пояснили в мэрии, контракты с компаниями-подрядчиками ООО R.T.D. и ООО Millennium Builders Group расторгнуты из-за плохого качества проводимых работ и несоответствие оговоренным срокам. Как указано в документах, на сегодняшний день основная часть работ не завершена, и компании-подрядчики не могут сделать примерный прогноз даты завершения работ. Кроме того, из писем технического руководителя Тбилисской муниципальной лаборатории видно, что восстановительные работы ведутся некачественно, не в соответствии с проектом. Дважды при инспектировании были обнаружены нарушения. По информации мэрии, подрядчики нарушили десятую и девятую статьи договора.Масштабные ремонтные работы на проспекте Акакия Церетели начались 20 мая 2023 года. На реконструкцию выделено 28,4 млн лари ($10,4 млн долларов). Восстановление проспекта Церетели ведется по трем лотам: по двум, стоимостью 22,2 миллиона лари (8,3 млн долларов), работала Millennium Builders Group, а компания R.T.D. – над одним лотом, стоимостью 9 миллионов лари (3,3 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Мэрия Тбилиси расторгла контракт с подрядчиками – когда откроется проспект Церетели
15:35 16.01.2024 (обновлено: 15:36 16.01.2024)
Договоры расторгнуты из-за плохого качества проводимых работ и несоответствие оговоренным срокам
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Расторжение договоров с компаниями-подрядчиками, ответственными за восстановление проспекта Церетели в Тбилиси, не повлияет на сроки, и движение автотранспорта на проспекте будет восстановлено к концу января, сообщает пресс-служба.
Мэрия Тбилиси в декабре 2023 года перенесла сроки завершения контракта по восстановлению проспекта Церетели. Согласно предыдущему условию, восстановление проспекта Церетели должно было завершиться за 35 календарных дней с 20 декабря 2023 года, однако, по обновленному условию, работы завершатся за 51 календарный день. В мэрии обещали открыть проезжую часть уже к концу января.
"Практически все крупные инфраструктурные проекты имеют проблемы с компаниями-подрядчиками, поэтому ведется строгий контроль, компании предупреждают, штрафуют или расторгается договор. С аналогичным случаем мы имеем дело при реабилитации проспекта Церетели, однако расторжение договора с компанией-подрядчиком не повлияет на сроки, и движение по проспекту Церетели будет полностью восстановлено в условленные сроки", – говорится в сообщении.
Соответствующее распоряжение о расторжении договоров накануне отдал мэр столицы Каха Каладзе.
Как пояснили в мэрии, контракты с компаниями-подрядчиками ООО R.T.D. и ООО Millennium Builders Group расторгнуты из-за плохого качества проводимых работ и несоответствие оговоренным срокам.
Как указано в документах, на сегодняшний день основная часть работ не завершена, и компании-подрядчики не могут сделать примерный прогноз даты завершения работ.
Кроме того, из писем технического руководителя Тбилисской муниципальной лаборатории видно, что восстановительные работы ведутся некачественно, не в соответствии с проектом. Дважды при инспектировании были обнаружены нарушения.
По информации мэрии, подрядчики нарушили десятую и девятую статьи договора.
"В случае одностороннего расторжения договора, в соответствии с пунктом 9.10 статьи 9, банковская гарантия обеспечения исполнения договора будет изъята у вас в полном объеме в пользу закупщика", – говорится в документе.
Масштабные ремонтные работы на проспекте Акакия Церетели начались 20 мая 2023 года. На реконструкцию выделено 28,4 млн лари ($10,4 млн долларов).
Восстановление проспекта Церетели ведется по трем лотам: по двум, стоимостью 22,2 миллиона лари (8,3 млн долларов), работала Millennium Builders Group, а компания R.T.D. – над одним лотом, стоимостью 9 миллионов лари (3,3 млн долларов).