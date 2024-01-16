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МИД Грузии подтвердил гибель гражданина страны при взрыве в цехе в Баку
МИД Грузии подтвердил гибель гражданина страны при взрыве в цехе в Баку
Мужчина приехал в Азербайджан на заработки, сообщили СМИ 16.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-16T12:41+0400
2024-01-16T12:41+0400
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Министерство иностранных дел подтвердило факт гибели 35-летнего гражданина Грузии Серраджа Юсибова во время взрыва в мебельном цехе в Бинагадинском районе Баку 15 января, сообщает телекомпания "Мтавари архи". В результате взрыва и возникшего затем пожара, по последним данным, погибли семь человек. МЧС Азербайджана также сообщает о 24 пострадавших. Погибший, по данным СМИ, являлся жителем села Нахидури Болнисского района (регион Квемо Картли). Мужчина уехал в Баку на заработки. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц по неосторожности" и "Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц". В Генпрокуратуре Азербайджана создана совместная следственная группа, состоящая из следователей прокуратуры и сотрудников МЧС. Расследование поручено Управлению криминалистики и информационных технологий Генпрокуратуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, азербайджан, баку, квемо картли
грузия, новости, происшествия, азербайджан, баку, квемо картли
МИД Грузии подтвердил гибель гражданина страны при взрыве в цехе в Баку
12:41 16.01.2024 (обновлено: 12:50 16.01.2024)
Мужчина приехал в Азербайджан на заработки, сообщили СМИ
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Министерство иностранных дел подтвердило факт гибели 35-летнего гражданина Грузии Серраджа Юсибова во время взрыва в мебельном цехе в Бинагадинском районе Баку 15 января, сообщает телекомпания "Мтавари архи".
В результате взрыва и возникшего затем пожара, по последним данным, погибли семь человек. МЧС Азербайджана также сообщает о 24 пострадавших.
"Факт смерти гражданина Грузии подтвержден. Посольство Грузии в Азербайджанской Республике находится на связи с членами семьи погибшего", – говорится в сообщении.
Погибший, по данным СМИ, являлся жителем села Нахидури Болнисского района (регион Квемо Картли). Мужчина уехал в Баку на заработки.
В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц по неосторожности" и "Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц".
В Генпрокуратуре Азербайджана создана совместная следственная группа, состоящая из следователей прокуратуры и сотрудников МЧС. Расследование поручено Управлению криминалистики и информационных технологий Генпрокуратуры.