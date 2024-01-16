https://sputnik-georgia.ru/20240116/narodnye-primety-na-zosimov-den-2024-chto-nelzya-delat-17-yanvarya-285680358.html

Народные приметы на Зосимов день 2024: что нельзя делать 17 января?

Народные приметы на Зосимов день 2024: что нельзя делать 17 января?

Православная церковь 17 января поминают святого Зосиму и других мучеников, которые пострадали за Христову веру при императоре Диоклетиане (284-305) 16.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-16T15:15+0400

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В народном календаре 17 января называют Зосимов день, или "Зосима-пчельник", с которым связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Зосимов день и о народных приметах 17 января, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Зосимов день отправляться в одиночку в путешествие, ходить в лес или на близлежащий водоем, так как раны, полученные 17 января, быстро не заживают. Нельзя в Зосимов день обижать животных – по приметам можно привлечь серьезные проблемы. В Зосимов день нельзя злоупотреблять спиртными напитками – это плохая примета, можно легко спиться. Охотиться и рыбачить 17 января нельзя – по народным приметам злые силы могут заманить в лес или утопить в водоеме. Нельзя в Зосимов день ссориться, ругаться и осуждать кого-либо – по приметам обида, нанесенная 17 января, может перерасти в затяжной конфликт. Народные приметы По народным приметам ожидаются затяжные морозы, если в Зосимов день повалит сильный снег. Температура резко понизится, если в Зосимов день выдалась солнечная, но морозная погода, а если 17 января заря краснеет – это примета, что поднимется сильный ветер. Снегопад в Зосимов день обещает много меда, а если погода 17 января выдалась пасмурная, но без осадков – это верная примета, что урожай ягод будет обильный. По народным приметам пасмурную и морозную погоду предсказывают облака, низко плывущие по небу, и крик лисы в лесу. Материал подготовлен на основе открытых источников

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