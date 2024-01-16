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Найден молодой мужчина, пропавший в Тбилиси
Найден молодой мужчина, пропавший в Тбилиси
Где и при каких обстоятельствах был найден мужчина не сообщается 16.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-16T15:55+0400
2024-01-16T15:55+0400
2024-01-16T15:55+0400
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Молодой мужчина Дати Гавашели, пропавший в столичном районе Дигомский массив накануне, найден и чувствует себя хорошо, написали его родные и друзья в соцсети. Изначально сообщалось, что мужчина пропал вместе со своей собакой породы лабрадор. Однако собаку смогли найти в ночь на вторник. Родственники и друзья Гавашели поблагодарили всех за помощь в его поисках. Другая информация пока не сообщается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси
Найден молодой мужчина, пропавший в Тбилиси
Где и при каких обстоятельствах был найден мужчина не сообщается
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Молодой мужчина Дати Гавашели, пропавший в столичном районе Дигомский массив накануне, найден и чувствует себя хорошо, написали его родные и друзья в соцсети.
Изначально сообщалось, что мужчина пропал вместе со своей собакой породы лабрадор. Однако собаку смогли найти в ночь на вторник.
Родственники и друзья Гавашели поблагодарили всех за помощь в его поисках. Другая информация пока не сообщается.