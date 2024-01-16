https://sputnik-georgia.ru/20240116/ombudsmen-gruzii-prodolzhit-sotrudnichat-s-ekspertami-otsenivayuschimi-sostoyanie-saakashvili-285680675.html

Омбудсмен Грузии продолжит сотрудничать с экспертами, оценивающими состояние Саакашвили

Омбудсмен Грузии продолжит сотрудничать с экспертами, оценивающими состояние Саакашвили

Группа специалистов, действующая с ноября 2021 года, периодически проверяет состояние пациента Саакашвили 16.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-16T13:50+0400

2024-01-16T13:50+0400

2024-01-16T14:10+0400

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Народный защитник Грузии Леван Иоселиани подписал приказ, согласно которому его офис продолжит сотрудничать с группой специалистов и экспертов, оценивающих адекватность и своевременность медицинских услуг, оказанных обвиняемому/осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, сообщает офис омбудсмена. Группа специалистов, действующая с ноября 2021 года, периодически проверяет состояние пациента Саакашвили, изучает медицинскую документацию и публикует заключения. На данном этапе консилиум врачей подготовил 11 заключений. Приказ был подписан 15 января. В состав группы врачей-экспертов входят: невролог Тенгиз Цуладзе, кардиолог Георгий Качарава, анестезиолог-реаниматолог Георгий Григолия, гематолог, клинический онколог, терапевт и специалист паллиативной медицины Аида Гозалова, эндокринолог Нино Заврашвили, кардиолог-аритмолог Георгий Папиашвили и терапевт, специалист по внутренним болезням и госпитальной медицине Григол Хурцидзе. "Ухудшения нет" – врач рассказал о состоянии здоровья Саакашвили>>В начале января клинический директор гражданской клиники "Вивамеди" Зураб Чхаидзе заявил, что состояние здоровья осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили является стабильным, однако некоторые исследования все еще требуют внимания. С призывом перевести Саакашвили из гражданской клиники "Вивамеди" в пенитенциарное учреждение к властям обратилась оппозиционная партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию". Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Саакашвили объективно не заслуживает нахождения в больнице, а заслуживает находиться в тюремной камере, так как у него нет никаких заболеваний. При этом Кобахидзе отметил, что решение относительно его перевода в пенитенциарное учреждение примет соответствующее ведомство. С момента ареста, 1 октября 2021 года, Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Депутат: Саакашвили – крупнейший преступник в современной истории Грузии>>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Депутат: Саакашвили – крупнейший преступник в современной истории Грузии>>Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны В середине июня Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, общество, грузия, тбилиси, варшава, украина, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, леван иоселиани, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилисский городской суд