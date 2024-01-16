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Противостояние консерваторов и либералов в Грузии – видео
Противостояние консерваторов и либералов в Грузии – видео
Консервативные настроения в Грузии появляются как противовес либеральным, идет своего рода соревнование, кто радикальнее 16.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-16T15:21+0400
2024-01-16T15:21+0400
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Об этом рассказала замдиректора по международным связям Центра постсоветских стран, эксперт по вопросам миграции ЕС и постсоветского пространства Анна Хотивришвили в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Идет соревнование, кто радикальнее, кто активнее в этой сфере. Это может привести только к тому, что Грузия будет идти назад в этом соревновании. Ведь в первую очередь нужно думать о национальных интересах", – сказала эксперт.По ее словам, этот радикализм, когда людей делят на два лагеря – прозападный или пророссийский, должен заменить лояльный подход."Это лишь положительно скажется на развитии нашей страны", – считает Хотивришвили.Эксперт рассказала также о своем отношении к скандалу вокруг иконы святой Матроны Московской, о роли и значении церкви в жизни общества.Кроме того, она поделилась важной информацией для представителей грузинской и российской молодежи, и роли грузинской диаспоры в их жизни.Эксперт также рассказала, чего ждать от предстоящих выборов 2024 года в Грузии, России и США. Подробнее об актуальных темах в видео Sputnik Грузия.
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мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, грузия, sputnik, пресс-центр, видео, грузино-российские отношения
мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, грузия, sputnik, пресс-центр, видео, грузино-российские отношения
Противостояние консерваторов и либералов в Грузии – видео
15:21 16.01.2024 (обновлено: 16:02 16.01.2024)
Консервативные настроения в Грузии появляются как противовес либеральным, идет своего рода соревнование, кто радикальнее
Об этом рассказала замдиректора по международным связям Центра постсоветских стран, эксперт по вопросам миграции ЕС и постсоветского пространства Анна Хотивришвили в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Идет соревнование, кто радикальнее, кто активнее в этой сфере. Это может привести только к тому, что Грузия будет идти назад в этом соревновании. Ведь в первую очередь нужно думать о национальных интересах", – сказала эксперт.
По ее словам, этот радикализм, когда людей делят на два лагеря – прозападный или пророссийский, должен заменить лояльный подход.
"Это лишь положительно скажется на развитии нашей страны", – считает Хотивришвили.
Эксперт рассказала также о своем отношении к скандалу вокруг иконы святой Матроны Московской, о роли и значении церкви в жизни общества.
Кроме того, она поделилась важной информацией для представителей грузинской и российской молодежи, и роли грузинской диаспоры в их жизни.
Эксперт также рассказала, чего ждать от предстоящих выборов 2024 года в Грузии, России и США. Подробнее об актуальных темах в видео Sputnik Грузия
.