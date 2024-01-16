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Сергей Лавров провел переговоры с с главой МИД КНДР

Сергей Лавров провел переговоры с с главой МИД КНДР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с коллегой из Северной Кореи Цой Сон Хи, прибывшей с визитом в Россию 16.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-16T14:31+0400

2024-01-16T14:31+0400

2024-01-17T09:31+0400

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В ходе встречи главы МИД двух стран обсудили как двусторонние вопросы, так и международную повестку, в том числе ситуацию на Корейском полуострове и в целом в Северо-Восточной Азии.

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мультимедиа, видео, кндр, северная корея, корейский полуостров, сергей лавров, россия, в мире, видео