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Сергей Лавров провел переговоры с с главой МИД КНДР
Сергей Лавров провел переговоры с с главой МИД КНДР
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с коллегой из Северной Кореи Цой Сон Хи, прибывшей с визитом в Россию 16.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-16T14:31+0400
2024-01-16T14:31+0400
2024-01-17T09:31+0400
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В ходе встречи главы МИД двух стран обсудили как двусторонние вопросы, так и международную повестку, в том числе ситуацию на Корейском полуострове и в целом в Северо-Восточной Азии.
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мультимедиа, видео, кндр, северная корея, корейский полуостров, сергей лавров, россия, в мире, видео
мультимедиа, видео, кндр, северная корея, корейский полуостров, сергей лавров, россия, в мире, видео
Сергей Лавров провел переговоры с с главой МИД КНДР
14:31 16.01.2024 (обновлено: 09:31 17.01.2024)
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с коллегой из Северной Кореи Цой Сон Хи, прибывшей с визитом в Россию
В ходе встречи главы МИД двух стран обсудили как двусторонние вопросы, так и международную повестку, в том числе ситуацию на Корейском полуострове и в целом в Северо-Восточной Азии.