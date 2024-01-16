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Синоптики предупредили граждан Грузии об ухудшении погоды
Синоптики предупредили граждан Грузии об ухудшении погоды
На определенных участках дороги возможно ограничение движения автотранспорта 16.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-16T18:30+0400
2024-01-16T18:30+0400
2024-01-16T18:30+0400
грузия
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национальное агентство окружающей среды
прогноз погоды в грузии
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Национальное агентство окружающей среды Грузии прогнозирует ухудшение погоды 17 января. В частности, в высокогорных регионах Грузии 17 января ожидается снег, в некоторых местах – сильная метель, на дорогах – гололед, сообщает Национальное агентство окружающей среды Грузии. На определенных участках дороги, возможно, движение автотранспорта будет ограничено.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, погода, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
грузия, погода, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Синоптики предупредили граждан Грузии об ухудшении погоды
На определенных участках дороги возможно ограничение движения автотранспорта
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Национальное агентство окружающей среды Грузии прогнозирует ухудшение погоды 17 января.
В частности, в высокогорных регионах Грузии 17 января ожидается снег, в некоторых местах – сильная метель, на дорогах – гололед, сообщает Национальное агентство окружающей среды Грузии.
На определенных участках дороги, возможно, движение автотранспорта будет ограничено.