https://sputnik-georgia.ru/20240116/sinoptiki-predupredili-grazhdan-gruzii-ob-ukhudshenii-pogody-285688288.html

Синоптики предупредили граждан Грузии об ухудшении погоды

Синоптики предупредили граждан Грузии об ухудшении погоды

На определенных участках дороги возможно ограничение движения автотранспорта 16.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-16T18:30+0400

2024-01-16T18:30+0400

2024-01-16T18:30+0400

грузия

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прогноз погоды в грузии

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Национальное агентство окружающей среды Грузии прогнозирует ухудшение погоды 17 января. В частности, в высокогорных регионах Грузии 17 января ожидается снег, в некоторых местах – сильная метель, на дорогах – гололед, сообщает Национальное агентство окружающей среды Грузии. На определенных участках дороги, возможно, движение автотранспорта будет ограничено.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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