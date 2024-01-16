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В Тбилиси ищут молодого мужчину – родные просят о помощи
В Тбилиси ищут молодого мужчину – родные просят о помощи
Собаку, с которой пропал мужчина, нашли на аллее Агмашенебли в Тбилиси 16.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-16T10:22+0400
2024-01-16T10:22+0400
2024-01-16T10:37+0400
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Молодой мужчина Дати Гавашели пропал в столичном районе Дигомский массив, его не могут найти уже второй день, о чем сообщили его родные и друзья в соцсети.В последний раз Гавашели, предположительно, видели на территории аллеи Агмашенебели в Тбилиси, он был вместе со своей собакой породы лабрадор, которую позже нашли. По словам родных, Гавашели одет в черное худи. При наличии любой информации, родные и близкие просят связаться по следующим номерам телефонов: 500 50 01 10, 577 55 58 00, 599 15 55 50, 591 00 02 20 и 599 33 93 38, Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, происшествия, грузия, тбилиси
новости, происшествия, грузия, тбилиси
В Тбилиси ищут молодого мужчину – родные просят о помощи
10:22 16.01.2024 (обновлено: 10:37 16.01.2024)
Собаку, с которой пропал мужчина, нашли на аллее Агмашенебли в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Молодой мужчина Дати Гавашели пропал в столичном районе Дигомский массив, его не могут найти уже второй день, о чем сообщили его родные и друзья в соцсети.
В последний раз Гавашели, предположительно, видели на территории аллеи Агмашенебели в Тбилиси, он был вместе со своей собакой породы лабрадор, которую позже нашли.
По словам родных, Гавашели одет в черное худи.
При наличии любой информации, родные и близкие просят связаться по следующим номерам телефонов: 500 50 01 10, 577 55 58 00, 599 15 55 50, 591 00 02 20 и 599 33 93 38,