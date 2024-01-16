https://sputnik-georgia.ru/20240116/verkhniy-lars-segodnya-skolko-gruzovykh-avtomobiley-stoyat-v-ocheredi-285665701.html

Верхний Ларс сегодня: сколько грузовых автомобилей стоят в очереди

Верхний Ларс сегодня: сколько грузовых автомобилей стоят в очереди

Участок дороги, ведущий к границе Грузии с Россией, был временно закрыт для большегрузов 16.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-16T11:33+0400

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Более 100 грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.Вечером 14 января движение автотранспорта на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс было временно ограничено для автомобилей с прицепом и полуприцепом из-за снегопада и гололеда. Сейчас дорога свободна.Всего с российской стороны въезда в Грузию в субботу вечером ожидают 118 грузовых автомобилей.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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