https://sputnik-georgia.ru/20240117/285694670.html

Российский модульный пистолет Лебедева пошел в серию: первый среди лучших?

Российский модульный пистолет Лебедева пошел в серию: первый среди лучших?

Перевооружение российской армии идет в нарастающем темпе. Серийное производство новейшей модификации пистолета Лебедева, предназначенного для стрельбы... 17.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-17T09:41+0400

2024-01-17T09:41+0400

2024-01-17T09:41+0400

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Концерн "Калашников" запускает в серийное производство модульный пистолет Лебедева (МПЛ) калибра 9х19 мм, который расширяет линейку модификаций нового, технологически совершенного изделия повышенной мощности. Ранее МПЛ и МПЛ-1 успешно прошли госиспытания.Новый пистолет создан под патроны калибра 9х19 мм, включая бронебойные 7Н21. Обеспечивает прицельную дальность стрельбы 50 метров, скорострельность до 60 выстрелов в минуту, то есть выполнение широкого круга тактических задач. Вес пистолета с полным магазином на 16 патронов – 0,99 кг. Длина, высота, ширина – 205/140/28 мм – способствуют высокой скорости и удобству применения оружия, даже в замкнутом пространстве. Превосходный ресурс МПЛ – около 10 тысяч выстрелов с использованием бронебойных патронов 7Н21. Пистолет Лебедева оснащен подствольной планкой Пикатинни для установки тактических фонарей и лазерных целеуказателей. Отличается прекрасной эргономикой, адаптирован для стрельбы правшами и левшами (двустороннее расположение органов управления).Создатель пистолета, Дмитрий Лебедев, ранее подчеркнул, что МПЛ задуман и разрабатывался с 2014 года как универсальная платформа, на которой можно сформировать целый ряд модификаций. Учтены боевой опыт и требования многих спецподразделений силовых структур РФ, биомеханика и психология выдающихся стрелков-спортсменов, анализ характеристик аналогичного оружия иностранного производства. По просьбе войсковых и других специалистов повышена надежность крепления прибора малошумной стрельбы (МПЛ-1), снижены усилия по снаряжению магазина. И совершенно неслучайно ведущий инженер-конструктор Концерна "Калашников" Дмитрий Лебедев в 2022 году награжден орденом "За военные заслуги".Новое поколениеИнновационные решения и эргономика модульного пистолета Лебедева делают его одним из самых передовых и удобных в использовании образцов стрелкового оружия России. Высокие технологии производства и качество материалов обеспечивают надежность в самых экстремальных условиях, позволяют решать широкий спектр задач. Ударно-спусковой механизм обеспечивает надежность и точность при каждом выстреле, что особенно важно в динамике боевых действий. Патроны экстремальной мощности позволяют поражать противника в бронежилетах.Уникальная рукоятка МПЛ с выверенным углом наклона обеспечивает оптимальный контроль над оружием, точность стрельбы из любого положения. Уменьшение расстояния между осью ствола и затыльником снижает плечо отдачи, это позволяет стрелку быстрее и точнее реагировать в критических ситуациях, возвращаться к цели после каждого выстрела.Между тем Ижевский механический завод в 2023 году в пять раз увеличил производство боевых пистолетов. Ранее завод освоил серийный выпуск компактного пистолета Лебедева (длина ПЛК – 180 мм) и уже поставил силовым ведомствам России более 10 тысяч таких изделий. Напомню, ПЛК стал первым российским образцом короткоствольного оружия в компактном классе, под патрон 9х19 мм.Пистолет Макарова служит в СССР и России более полувека. Рост интенсивности огня в ближнем бою, совершенствование бронежилетов и шлемов практически исчерпали ресурс модернизации ПМ. В перспективе, даже с учетом всех достоинств принятых на вооружении в РФ современного пистолета "Удав" и модернизированного Ярыгина, новейший модульный пистолет Лебедева – компактный, могущественный и точный – может стать наиболее достойной и надежной заменой боевому ветерану ПМ. Технологическое соперничество лучших изделий российского ОПК продолжается.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

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россия, в мире, политика, концерн "калашников", колумнисты