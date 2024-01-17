https://sputnik-georgia.ru/20240117/kakoe-mesto-zanimaet-armiya-rossii-v-mirovom-reytinge-285711504.html

Какое место занимает армия России в мировом рейтинге?

Какое место занимает армия России в мировом рейтинге?

Армии Украины и Израиля идут бок о бок в рейтинге 17.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-17T22:14+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Армия России на 2024 год занимает вторую строчку в списке сильнейших после США, согласно ежегодному рейтингу Global Firepower Index 2024.Всего в рейтинге представлено 145 стран. Рейтинг был составлен с использованием индекса PwrIndx, оценивающего количество воинских частей, финансовое положение, логистические возможности и географию страны.Третье место в рейтинге армий мира занял Китай. За ним следуют Индия и Южная Корея.Армия Турции расположилась на восьмом месте, армия Ирана – на 14-м, армия Израиля – на 17-м. Украина заняла 18 строчку рейтинга, а Германия – 19-ю.Последние места в рейтинге достались Суринаму, Молдове и Бутану. В конце октября прошлого года американский журнал U.S. News & World Report признал российскую армию сильнейшей в мире. Второе место в рейтинге военной мощи заняли США, третье – Китай. На четвертой строчке списка расположился Израиль. На пятой – Южная Корея. Украина заняла шестое место. В первую десятку также вошли Иран, Великобритания, Германия и Турция.В свою очередь профессор Чикагского университета Джон Миршаймер отмечал, что российская армия стала еще мощнее с начала спецоперации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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