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Какое место занимает армия России в мировом рейтинге?
Какое место занимает армия России в мировом рейтинге?
Армии Украины и Израиля идут бок о бок в рейтинге 17.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-17T22:14+0400
2024-01-17T22:14+0400
2024-01-17T22:30+0400
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Армия России на 2024 год занимает вторую строчку в списке сильнейших после США, согласно ежегодному рейтингу Global Firepower Index 2024.Всего в рейтинге представлено 145 стран. Рейтинг был составлен с использованием индекса PwrIndx, оценивающего количество воинских частей, финансовое положение, логистические возможности и географию страны.Третье место в рейтинге армий мира занял Китай. За ним следуют Индия и Южная Корея.Армия Турции расположилась на восьмом месте, армия Ирана – на 14-м, армия Израиля – на 17-м. Украина заняла 18 строчку рейтинга, а Германия – 19-ю.Последние места в рейтинге достались Суринаму, Молдове и Бутану. В конце октября прошлого года американский журнал U.S. News & World Report признал российскую армию сильнейшей в мире. Второе место в рейтинге военной мощи заняли США, третье – Китай. На четвертой строчке списка расположился Израиль. На пятой – Южная Корея. Украина заняла шестое место. В первую десятку также вошли Иран, Великобритания, Германия и Турция.В свою очередь профессор Чикагского университета Джон Миршаймер отмечал, что российская армия стала еще мощнее с начала спецоперации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, новости, сша, китай, южная корея, u.s. news & world report
в мире, россия, новости, сша, китай, южная корея, u.s. news & world report
Какое место занимает армия России в мировом рейтинге?
22:14 17.01.2024 (обновлено: 22:30 17.01.2024)
Армии Украины и Израиля идут бок о бок в рейтинге
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik.
Армия России на 2024 год занимает вторую строчку в списке сильнейших после США, согласно ежегодному рейтингу
Global Firepower Index 2024.
Всего в рейтинге представлено 145 стран.
Рейтинг был составлен с использованием индекса PwrIndx, оценивающего количество воинских частей, финансовое положение, логистические возможности и географию страны.
Третье место в рейтинге армий мира занял Китай. За ним следуют Индия и Южная Корея.
Армия Турции расположилась на восьмом месте, армия Ирана – на 14-м, армия Израиля – на 17-м. Украина заняла 18 строчку рейтинга, а Германия – 19-ю.
Последние места в рейтинге достались Суринаму, Молдове и Бутану.
В конце октября прошлого года американский журнал U.S. News & World Report признал российскую армию сильнейшей в мире. Второе место в рейтинге военной мощи заняли США, третье – Китай. На четвертой строчке списка расположился Израиль
. На пятой – Южная Корея. Украина заняла шестое место. В первую десятку также вошли Иран, Великобритания, Германия и Турция.
В свою очередь профессор Чикагского университета
Джон Миршаймер отмечал, что российская армия стала еще мощнее с начала спецоперации.